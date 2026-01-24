El WandaGate volvió a explotar con un capítulo tan inesperado como explosivo. Esta vez, el foco quedó puesto en Mauro Icardi, quien habría enviado una foto cargada de recuerdos a Wanda Nara, un movimiento que no pasó desapercibido y que podría afectar de lleno su actual relación con la China Suárez. Como suele ocurrir, la información salió a la luz de la mano de Yanina Latorre, siempre atenta a cada detalle del escándalo.

Desde sus historias de Instagram, Yanina Latorre mostró la imagen que habría detonado la polémica: una postal del pasado donde se ve a Mauro Icardi y Wanda Nara abrazados, brindando con champagne y sonriendo, en una escena claramente romántica. “¿Le pegó la nostalgia?”, lanzó la panelista, dejando flotando una pregunta que rápidamente se volvió viral.

Pero el tema no quedó solo en la foto. Minutos después, Latorre aseguró haber hablado en privado con Wanda Nara y dejó entrever un trasfondo mucho más oscuro. Según contó, la empresaria tendría información sensible sobre su ex, pero elegiría no hacerla pública para evitar revivir situaciones de maltrato que habría sufrido durante años.

En este contexto, todas las miradas apuntaron a Eugenia “la China” Suárez, actual pareja del futbolista. La reaparición de una imagen íntima del pasado generó revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron cómo habrá impactado este gesto puertas adentro de la relación.

El conflicto, además, venía escalando desde días atrás. Wanda Nara había declarado públicamente que mantenía un buen diálogo con los padres de sus hijos, tanto con Maxi López como con Mauro Icardi, e incluso deslizó que le pidió al delantero que “soltara” el pasado.

Esa palabra habría sido el detonante. Según trascendió, Mauro Icardi reaccionó con dureza, negó cualquier posibilidad de recomponer la familia y remarcó que Wanda Nara es únicamente la madre de sus hijas. A partir de allí, comenzaron los descargos públicos y la exposición de chats.

Consultada por Yanina Latorre, Wanda aseguró no entender la reacción de su ex y explicó que siempre intentó mantener una convivencia cordial, aunque marcada por el tono irónico de él. También reconoció que siguen teniendo contacto, tanto en chats grupales como privados.

Lejos de calmarse, el escándalo parece estar lejos de terminar. Con reproches, mensajes cruzados y gestos que reabren heridas, la paz entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a quedar en duda, mientras la relación del futbolista con la China Suárez suma una nueva y peligrosa tensión.