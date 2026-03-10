En sus cuarta participación olímpica, el esquiador neuquino Enrique Plantey tuvo acción en la prueba de combinada alpina (categoría sitting) disputada en el Tofane Alpine Skiing Centre, en Italia y obtuvo su mejor performance, finalizó en la decimotercera (13ª) posición en la prueba de Alpino Combinado Sentado (Super Gigante + Slalom Gigante) de Para-Ski Alpino en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Así finalizó su tercera prueba en los Juegos. Las dos anteriores, Descenso y Super Gigante, no había podido completarlas. Ahora le quedan dos más: Slalom Gigante y Slalom.

Por otra parte, también hubo presencia argentina con Omar Lorenzo y el debut de Nicolás Lima. Los dos compitieron en la prueba de velocidad en Ski de Fondo en la modalidad sentado (1.2KM) pero no pasaron la ronda clasificatoria. El fueguino Lima quedó en el puesto 30° y el porteño Omar Lorenzo finalizó 35°.



En esta competencia, el chino Zixu Lui logró la medalla dorada y el brasileño Cristian Westemaier Ribera se quedó con la plateada, logrando así la primera medalla paralímpica para Brasil y Latinoamérica en unos Juegos Paralímpicos de Invierno desde su creación en Suecia 1976.