En una reciente participación en el programa Deja Vu que se transmite por Versus Stream, Emilia Allegroni, licenciada en Terapia Física y osteópata, compartió valiosos consejos sobre la importancia de cuidar nuestra postura y adoptar hábitos saludables para mejorar la calidad de vida. A lo largo de la charla, Emilia destacó cómo pequeños cambios pueden tener un impacto profundo en nuestra salud física y emocional.

Según la experta, la osteopatía va mucho más allá de las técnicas manuales. “Es fundamental conocer al paciente en su totalidad: cómo se mueve, cómo se alimenta, si tiene estrés en su vida diaria. Esto es lo que realmente marca la diferencia en el tratamiento”, explicó Emilia. Para ella, cada sesión es una oportunidad para comprender al paciente y adaptar el tratamiento a sus necesidades específicas.

Durante la entrevista, Allegroni explicó que el proceso de evaluación comienza con una observación detallada del paciente, observando su postura, movimientos y áreas de tensión. Una vez identificadas las zonas a trabajar, se aplican técnicas manuales personalizadas para liberar la tensión acumulada y mejorar el flujo de movimiento. Sin embargo, el trabajo no termina ahí. “Es fundamental realizar un seguimiento y proporcionar al paciente herramientas adicionales, como ejercicios de movilidad, elongación y otros contactos con profesionales, para generar un cambio real y duradero”, señaló.

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue la importancia de mantener una buena postura, la cual no solo mejora la respiración y previene dolores musculares y articulares, sino que también contribuye a reducir la fatiga. “Tener una buena postura es un hábito saludable muy fácil de incorporar a la rutina diaria, y sus beneficios son innumerables”, afirmó la osteópata.

Para Emilia, una postura adecuada no solo previene lesiones, sino que también mejora la salud general y la movilidad. En este sentido, hizo un llamado a la importancia de adoptar hábitos saludables que favorezcan el bienestar físico, ya que estos cambios pueden marcar una gran diferencia a lo largo del tiempo.

Con años de experiencia y un enfoque integral en el tratamiento del paciente, Emilia Allegroni sigue promoviendo la osteopatía como una herramienta clave para el bienestar físico y emocional.

Mira la entrevista completa: