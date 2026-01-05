A casi dos años del accidente automovilístico que lo dejó al borde de la muerte, Roly Serrano atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El reconocido actor argentino, recordado por su potente participación en El Marginal, no solo logró volver a los escenarios tras una larga recuperación, sino que además volvió a apostar al amor con una pareja mucho más joven.

La noticia se conoció en las últimas horas y rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo. Roly Serrano, de 70 años, está en pareja con Candelaria Saldaño Vicente, una joven de 26 años que se desempeña como licenciada en teatro y también forma parte del ambiente artístico. La diferencia de edad, de 44 años, no fue un impedimento para que la relación avanzara con firmeza.

El flechazo se produjo en la provincia de Córdoba, donde Roly Serrano se encontraba instalado por compromisos laborales vinculados a la obra Suspendan la boda. Fue allí donde conoció a Candelaria Saldaño Vicente, quien además de su formación académica trabaja activamente en producciones teatrales de la temporada.

La joven también colabora con Nazarena Vélez en una de las obras que se presentan en Carlos Paz, lo que reforzó su vínculo con el circuito teatral cordobés. Con intereses en común y una fuerte conexión personal, la relación creció rápidamente y hoy ya comparten convivencia.

Aunque al principio optaron por el bajo perfil, la pareja ya había sido vista en eventos sociales. Incluso asistieron juntos al casamiento de Coco Sily, aunque en ese momento pocos sabían que estaban en pareja. Con el correr de los días, la información se filtró y fue confirmada por panelistas de distintos programas de espectáculos.

En diálogo con Infobae, Roly Serrano se mostró profundamente emocionado al hablar de este presente. “Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente”, expresó el actor, visiblemente agradecido por esta nueva etapa.

Además, destacó el rol fundamental que cumple Candelaria Saldaño Vicente en su día a día. La joven forma parte del elenco de la obra Yepeto y acompaña al actor en cada paso, ayudándolo tanto en cuestiones personales como profesionales.

El presente de Roly Serrano es el resultado de meses de internación, rehabilitación y esfuerzo. Lejos de aquel momento oscuro, hoy celebra la vida, el amor y la posibilidad de volver a disfrutar, acompañado por una pareja que lo impulsa a seguir adelante.