La llegada de Andrea del Boca a Gran Hermano 2026 revolucionó la casa y también a los fanáticos del ciclo que se emite por Telefe. Su ingreso no pasó desapercibido y, fiel a su estilo frontal, explicó frente a las cámaras qué la motivó a sumarse a esta experiencia completamente distinta a todo lo que hizo antes.

Con una sonrisa y visiblemente emocionada, la actriz dejó en claro que su decisión no responde a una estrategia publicitaria. “Lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, para venir a jugar. Y eso es Gran Hermano para mí”, afirmó con convicción, marcando que el espíritu lúdico fue el motor principal detrás de su elección.

Lejos de minimizar el desafío, Andrea del Boca comparó esta nueva etapa con una sensación intensa y profunda. “Yo creo que esta experiencia para mí es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con muchos nervios. Como cuando uno va a estrenar y estás a punto de salir a escena y sentís todo eso”, confesó, despertando empatía tanto dentro como fuera de la casa.

Sin embargo, también subrayó que esta vez el reto es mayor porque no habrá ficción que la proteja. “Nunca más. Acá no va a haber un personaje de por medio que me va a poder escudar. Acá es Andrea, la que está en mi casa. La que cocina, la que lava, la que le encanta el orden”, explicó, anticipando cómo será su convivencia.

La protagonista remarcó que se mostrará tal cual es, sin máscaras ni guiones. En Gran Hermano 2026, cada participante expone su verdadera personalidad y eso, para una actriz con décadas de trayectoria, representa un riesgo y a la vez una oportunidad única de conexión con el público.

Además, dejó en claro que su perfil competitivo será clave en el juego. “Sí, soy competitiva. Me encantan los juegos de estrategia. Mi objetivo es ganar en buena ley y buenas estrategias”, sostuvo, dejando entrever que no piensa pasar desapercibida.

El ingreso de Andrea del Boca suma una cuota de experiencia y carácter a la edición actual. Su paso por la televisión argentina la convierte en una figura fuerte dentro del reality, donde deberá combinar sensibilidad, estrategia y temple.

Así, la actriz apuesta a sorprender en un formato que la obliga a salir de su zona de confort. En Telefe, el público ya sigue de cerca cada uno de sus movimientos, expectante por ver hasta dónde puede llegar en esta nueva aventura.