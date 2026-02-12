Este jueves, el dólar oficial comienza la jornada cotizando a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, según informaron fuentes oficiales.

En el mercado paralelo, el dólar Blue se mantiene con precios de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. Por su parte, el dólar MEP registra valores de $1.426,40 para la compra y $1.433,30 para la venta, mientras que el dólar Contado Con Liquidación (CCL) se cotiza a $1.473,60 para la compra y $1.476,40 para la venta. Además, el dólar tarjeta alcanza una venta de $1.846.

El dólar y la infraestructura vial

En paralelo a estas cotizaciones, se anunciaron nuevos tramos de licitación para rutas estratégicas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, buscando mejorar la infraestructura vial en estas regiones.

Cotización del dólar oficial y licitación en Banco Nación hoy

El ex titular del Banco Nación destacó la necesidad de implementar un programa urgente para controlar la inflación. En sus palabras, “hace falta un relanzamiento, un plan de estabilización, de shock, que lleve la inflación a cero”.

En materia financiera, el Banco Nación licitó letras y recibió ofertas que sumaron aproximadamente USD 11 millones, reflejando el interés de los inversores en estos instrumentos.

