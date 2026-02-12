El gobierno provincial llevó adelante una nueva instancia de formación destinada a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y la profesionalización continua del personal policial. En esta ocasión, más de 100 efectivos participaron de una capacitación especializada orientada a optimizar los procedimientos de detección de sustancias ilegales.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Seguridad y contó con la presencia del secretario de Seguridad, Pablo Conforte, el jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez, y el subjefe Walter San Martín. Integrantes de áreas como Antinarcóticos e Investigaciones formaron parte del entrenamiento, reafirmando el compromiso de la fuerza en el fortalecimiento de sus capacidades operativas.

Durante la jornada se abordaron nuevas técnicas de análisis de drogas peligrosas, utilizando espectrómetros portátiles que permiten realizar pruebas presuntivas en tiempo real. Estos equipos ofrecen una herramienta clave para mejorar la eficiencia y seguridad de los procedimientos, al brindar detección inmediata en el lugar del hecho.

Los dispositivos utilizados —analizadores portátiles Thermo Scientific TruNarc— permiten identificar de forma automática si una sustancia pertenece al listado nacional de más de 500 compuestos prohibidos, que incluye narcóticos, estimulantes, alucinógenos, depresores y analgésicos. La biblioteca incorporada se actualiza periódicamente con nuevas drogas emergentes, precursores químicos y agentes de corte que representan un riesgo creciente para la población.

La Provincia incorporó recientemente dos nuevos espectrómetros portátiles, donados por el Banco Provincia del Neuquén (BPN), junto con sus kits de uso. Esta adquisición refuerza la política de modernización tecnológica, orientada a mejorar el equipamiento, la prevención y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, mediante un trabajo articulado entre el Estado y las instituciones públicas.