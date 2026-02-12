¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Febrero, Neuquén, Argentina
Tengo mil novias

Mauro Icardi desmiente video de infidelidad y denuncia difamación de medios argentinos

El futbolista negó ser el protagonista de un supuesto video comprometedora y acusó a la prensa de inventar noticias para obtener visualizaciones. Reafirmó su relación con la China Suárez y apuntó contra Wanda Nara por filtrar información falsa.

Por Redacción

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 11:37
En medio de un escándalo que involucraba un supuesto video donde Mauro Icardi habría sido infiel a la China Suárez, el delantero argentino salió a desmentir categóricamente que él sea la persona que aparece en las imágenes.

En un extenso comunicado compartido a través de sus historias de Instagram, Icardi señaló un detalle que, según él, prueba que el video es falso: “Se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones”.

El jugador no solo rechazó la veracidad del video, sino que también cuestionó duramente a los periodistas que difundieron la noticia, calificándolos de “decadentes” y acusándolos de “difamar e inventar” en lugar de realizar un trabajo informativo serio.

Además, aprovechó para despejar rumores sobre una crisis en su relación sentimental con la China Suárez. En sus palabras: “No desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que Amo y quiero estar toda mi vida. Siiii, ella, la que los tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia”.

Por último, el futbolista lanzó una crítica hacia Wanda Nara, señalando que ella es la fuente que filtra información falsa para alimentar los programas televisivos: “(La China) Sigue brillando con su trabajo y opaca cada estupidez que dicen, o repiten de cierta fuente que ya todos sabemos quién es”.

