Las tensiones en la familia Legrand suelen ser tema de conversación pública y, esta vez, Juana Viale quedó en el centro de la escena. La celebración de los 75 años de Marcela Tinayre contó con la presencia de figuras del espectáculo y, por supuesto, con Mirtha Legrand como invitada destacada. Sin embargo, la gran incógnita fue la ausencia de Juana, que no pasó inadvertida y alimentó rumores de un supuesto distanciamiento.

Con la versión instalada en todos los portales, Juana Viale enfrentó a los periodistas de LAM (América) cuando fue consultada directamente por el vínculo con su madre. Fiel a su estilo, respondió con ironía y firmeza: “Hay tantos rumores que han pasado en mi vida que uno más o uno menos…”. Su postura dejó claro que no está dispuesta a legitimar especulaciones.

La situación se tensó cuando un notero le preguntó si Marcela Tinayre podría reemplazar a Mirtha en la televisión. Lejos de entrar en polémicas, Juana Viale cortó la charla: “No tengo ni idea de eso. No vivo de los rumores”. De esa manera, dejó en evidencia que no quiere que la relación familiar se discuta en los medios.

El momento clave llegó al consultarle por su ausencia en el cumpleaños. Sin dar vueltas, Juana Viale reveló la verdadera razón: “Llegué el día anterior y estaba muerta. No tenía ganas de ir a un evento con tanta gente. Venía de estar afuera y no me daba el cuero”. Con esa explicación, desmintió categóricamente que hubiera enojo con Marcela.

A lo largo de la charla, Juana recordó que conoce el juego mediático desde muy joven. Incluso bromeó con un periodista: “Tengo cuero de chancho con ustedes. Vos no habías nacido y yo ya estaba acá adentro”.

Sobre el vínculo con su madre, fue directa: “Tengo 43 años, ¿cómo no me voy a pelear con una madre?”. Sin embargo, aclaró que, si ocurriera un conflicto serio, jamás lo expondría públicamente.

También habló del futuro de Mirtha Legrand en televisión y aseguró que las decisiones las toma su abuela: “Seguimos hasta diciembre acá. Si vamos a Mar del Plata, ella va a estar feliz”. Respecto a su propio programa, confirmó que desea continuar.

Lejos de la versión de crisis, tanto Juana Viale como Marcela Tinayre remarcaron que en su familia el apoyo es constante y que lo que se resuelve puertas adentro no necesita audiencias ni titulares.