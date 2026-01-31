Los Grutynos vuelven a tomar protagonismo en la vida cultural de Las Grutas, no como una novedad, sino como parte de su identidad. Así quedó reflejado en la charla con Huguex Cabrera en Veranísimo, por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, donde Beto Noi —creador del universo grutyno— compartió recuerdos, proyectos y el sentido profundo de estos personajes que acompañan al balneario desde hace más de dos décadas.

Los personajes y su mensaje

Durante la charla, Noi explicó que Los Grutynos son seis y provienen de la ciudad imaginaria de Grutópolis, ubicada en la bahía sin fondo. Cada uno representa un elemento y un valor:

Grusique , rey del agua.

Gruto , príncipe de la tierra y poeta.

Grutina , portadora de la voz y la sanación.

Pulpino , asociado al viento y la música.

Pulpita, nacida en Las Grutas, símbolo del arcoíris.

A ellos se suma el caballero templario, guardián de antiguos tesoros confiados, según la historia, a los grutynos.

“Son 22 temporadas ya con Los Grutynos. Como decimos siempre, cada 100 años envejecen uno solo”, contó Noi con humor, antes de recordar que su propia edad coincide simbólicamente con la de Las Grutas.

Un cumpleaños con compromiso ambiental

En el marco del aniversario de la localidad, el creador anunció un homenaje abierto al público en las letras corpóreas de Las Grutas, con el despliegue de una bandera gigante. Además, presentó la campaña Gruty Botella de Amor, una propuesta de reciclaje que busca transformar botellas plásticas rellenas con residuos blandos en ladrillos ecológicos.

“Los Grutynos somos guardianes de la ecología. Nuestra misión es sanar la Madre Tierra y concientizar”, explicó, invitando a la comunidad a sumarse y replicar la iniciativa.

Teatro, libros y nuevas propuestas

El universo grutyno también se traslada al escenario. Noi adelantó funciones teatrales basadas en su último libro, con presentaciones gratuitas en la Segunda Bajada y una consigna solidaria: colaborar con tapitas para el Hospital Garrahan.

A esto se suma el lanzamiento del Gruty Alfajor, una propuesta gastronómica con identidad local: seis alfajores, uno por cada personaje, con códigos QR que enlazan a sus historias y envases pensados para reutilizarse.

“Todo lo que hacemos, lo hacemos con amor y con un fin”, resumió Noi, al hablar de proyectos como Reciclearte y otras acciones que combinan arte y conciencia ambiental.

Mirá la entrevista completa: