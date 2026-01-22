Sofía “La Reini” Gonet tuvo su primer cara a cara con los nuevos participantes de MasterChef Celebrity y no pasó desapercibida. En medio de la presentación de Rusherking y Esther Goris, la influencer dejó de lado cualquier tipo de filtro y, con la complicidad de Wanda Nara, terminó exponiendo al cantante frente a todos. El momento fue tan inesperado como viral y rápidamente se convirtió en uno de los clips más comentados del programa.

Todo comenzó cuando Rusherking, con tono distendido, se quejó de no haber sido sumado aún al grupo de WhatsApp del reality. “Todavía no me agregaron, me están haciendo de lado”, lanzó entre risas. La frase disparó la reacción inmediata de Wanda Nara, que notó un gesto particular en el rostro de Sofía Gonet y decidió ir directo al hueso con una pregunta incómoda.

“Reini, ¿por qué hiciste esa cara?”, consultó Wanda Nara, generando expectativa en el estudio. Lejos de esquivar el tema, Sofía Gonet redobló la apuesta y deslizó que primero había que ver si los recién llegados pasaban “la prueba” para entrar al famoso grupo. El clima ya estaba cargado, pero lo mejor estaba por venir.

Sin rodeos, Wanda Nara fue al punto y preguntó qué pensaba La Reini sobre Rusherking. La respuesta descolocó a todos: lo elogió por su talento y su belleza, pero enseguida lanzó la bomba. “No sé si está de novio, pero yo tengo varias amigas que pasaron por ahí”, disparó, dejando al cantante completamente expuesto.

La reacción en el estudio fue inmediata y explosiva. Wanda Nara no pudo contener la risa, los jurados se taparon la cara y varios participantes gritaron “no” al mismo tiempo, entre sorpresa y diversión. El comentario de Sofía Gonet generó un revuelo total y puso a Rusherking en el centro de la escena.

Lejos de victimizarse, Rusherking intentó tomárselo con humor, aunque Wanda Nara redobló la apuesta y bromeó con que el cantante “se iba a ir en cualquier momento”. La Reini, entre risas, pidió disculpas pero remató con ironía al asegurar que “muy buena es la fama que tiene”.

Finalmente, Wanda Nara cerró el momento asegurando que ese cruce era una especie de bautismo dentro de MasterChef Celebrity. Rusherking, fiel a su estilo, agradeció entre risas y respondió con ironía: “Me hacen sentir re cómodos”. El clip ya recorre las redes y promete seguir dando que hablar.