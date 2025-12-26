Punta del Este, Navidad, y una imagen que encendió las alarmas en segundos. En las últimas horas comenzaron a circular fotos de Pampita entrando y saliendo de un centro médico uruguayo y, como suele pasar en estos casos, las versiones no tardaron en multiplicarse. Entre comentarios, capturas y especulaciones, muchos usuarios dieron por hecho que la modelo había pasado la noche de Fiestas en la guardia por un problema personal o de alguno de sus hijos.

Las imágenes, tomadas en el Sanatorio Cantegril, mostraban a Pampita acompañada por Martín Pepa y rápidamente se hicieron virales. El dato, sumado al contexto de Navidad, generó preocupación tanto en sus seguidores como en el ambiente del espectáculo. Nadie sabía exactamente qué había pasado y el silencio inicial solo aumentó el clima de incertidumbre.

En medio de los rumores, comenzaron a circular hipótesis sobre un posible malestar de ella o alguna urgencia familiar. Fue entonces cuando Pampita decidió frenar las versiones y hablar directamente con la prensa que la esperaba a la salida de la clínica. Con gesto cansado, pero calma, explicó de manera concreta por qué estaba allí y qué había ocurrido realmente.

La aclaración llegó sin rodeos. Frente a las consultas, la modelo expresó: “Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No, no es ninguno de mis hijos. Besos para todos. No no no, no fue nada grave”. Con esa frase, dejó claro que no se trataba de un episodio propio, sino de alguien muy cercano a su entorno afectivo.

Minutos después, volvió a detenerse para ampliar un poco más, pero siempre intentando bajar la tensión general. Visiblemente agotada por el tiempo que llevaba dentro del sanatorio, insistió: “Disculpen, llevo varias horas acá. No fue nada nada, tranquilos todos”. El mensaje buscó transmitir calma y cortar de raíz la idea de una emergencia mayor.

Lo que terminó confirmándose es que Pampita estuvo acompañando a Felipe, el hijo de 17 años de Estefanía —su maquilladora y amiga de toda la vida—, quien necesitó atención médica. La modelo eligió estar presente y sostener a su amiga en pleno festejo navideño, aun sabiendo que su sola presencia en una clínica podía generar ruido mediático.

Así, una noche que prometía ser de celebración terminó con un giro inesperado, aunque sin consecuencias graves. Pampita continuó sus vacaciones en Uruguay, ya más tranquila, y dejó en claro que todo fue apenas un susto. Su decisión de explicar lo ocurrido, con serenidad y sin dramatizar, ayudó a desactivar la preocupación general y mostró, una vez más, el rol que ocupa cuando se trata de acompañar a las personas que quiere.