Este miércoles 25 de febrero, en Ciudad Judicial acusaron a una mujer por la muerte de su hijo de un año y cinco meses, quien fue hallado el lunes sumergido en un balde de agua, en su domicilio del barrio San Lorenzo de Neuquén.

Desde que se descubrió el hecho hubo dos demorados, la madre de 38 años y el hermano del bebé. Tras dos días, la fiscal del caso Lucrecia Sola le formuló cargos a la progenitora por homicidio culposo.

La autopsia confirmó que el niño falleció por asfixia por sumersión, es decir ahogamiento, sin signos de violencia. Según la teoría del caso, se supone que el bebé quedó solo sin supervisión y fue allí cuando murió tras caer a un balde.

Mientras se desarrolla la investigación, la imputada no podrá contactar a testigos, deberá presentarse tres veces por semana ante el Ministerio Público Fiscal y fijar domicilio en otra vivienda.

En la audiencia, en la que intervino junto a la asistente letrada Dolores Franco, la fiscal aclaró que se trata de una imputación preliminar y solicitó un plazo de investigación de 6 meses.

Cómo fueron los hechos

De acuerdo con la teoría del caso, el hecho ocurrió el domingo, entre las 17 y las 20.30, en una vivienda del barrio San Lorenzo de Neuquén capital. Desde la mañana, el niño se encontraba solo en el patio del domicilio, llorando y reclamando la presencia de su madre, quien permanecía en el interior sin asistirlo.

La situación fue advertida por familiares que viven en la casa lindante, quienes en un momento lo retiraron del lugar, le dieron de comer, lo bañaron y lo cambiaron, y luego lo devolvieron a la vivienda.

Sola explicó que en ese momento, una de esas personas ingresó, despertó a la imputada y le informó que volvía a dejar a su hijo allí, ya que debía ir a trabajar.

La fiscal agregó que por la tarde, el niño quedó nuevamente al cuidado exclusivo de su madre. En ese contexto, se dirigió al baño de la casa, cuya puerta estaba abierta, donde había un balde de pintura de 20 litros con agua en su interior.

Allí se introdujo de cabeza y aspiró el líquido. Cerca de las 20.30 fue hallado por la mujer y trasladado a un destacamento policial cercano, donde se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que continuaron durante el traslado al hospital, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

La figura de homicidio culposo atribuida contempla que la muerte fue provocada por negligencia o por incumplimiento del deber de cuidar al menor. El juez Guaita tuvo por formulados los cargos, fijó el plazo de investigación solicitado y dispuso las medidas cautelares por 6 meses.