La separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue dando tela para cortar y, lejos de apagarse, suma capítulos cada vez más inesperados. Cuando parecía que el vínculo había entrado en una etapa de silencio y distancia, un gesto público volvió a colocar a la expareja en el centro de la escena del espectáculo argentino.

Todo ocurrió cuando apareció un pasacalles instalado frente a la casa de Griselda Siciliani, con un mensaje cargado de romanticismo firmado por Luciano Castro. La frase, que no tardó en viralizarse, decía: “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”. En cuestión de minutos, las imágenes recorrieron redes sociales, programas de televisión y portales de noticias.

Sin embargo, lejos de generar ternura o una posible reconciliación, el gesto provocó un efecto completamente opuesto. Según trascendió, la actriz no tomó nada bien la exposición y el mensaje terminó profundizando el malestar que ya existía en la relación. Para ella, el problema no fue el contenido sentimental, sino la forma elegida para expresarlo.

Quien aportó detalles clave fue Paula Varela en Intrusos, luego de haber hablado directamente con Griselda Siciliani. La periodista explicó que la actriz se vio superada por el nivel de exposición mediática. “No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le molestó”, aseguró, dejando en claro que ese fue el verdadero detonante de la ruptura.

En paralelo, la noticia del pasacalles se debatió en Implacables, donde Lola Cordero sumó información sobre el presente laboral de Griselda Siciliani. La actriz comenzó el rodaje de la película Felicidades y se encuentra completamente enfocada en ese proyecto, compartiendo incluso imágenes estudiando el guion.

Sobre el vínculo con Luciano Castro, la periodista fue contundente: aseguró que ella no quiere volver a verlo y que solo mantuvo cierta cautela para no exponerlo aún más. Según contó, la actriz considera que no tiene por qué atravesar este nivel de exposición pública por una relación sentimental.

Por último, Sabrina Rojas también opinó del tema y deslizó que no descartaría una reconciliación, argumentando que Luciano Castro suele intentar regresar cuando se equivoca. De todos modos, en el ambiente del espectáculo algunos ponen en duda el origen del pasacalles y hasta sugieren que podría tratarse de una movida externa para generar repercusión.