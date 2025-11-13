Paula Chaves protagonizó un tenso momento este miércoles 12 de noviembre en Tapados de Laburo, el ciclo que conduce en Olga, cuando decidió hacer un fuerte descargo al aire. Todo ocurrió luego de que su compañera Evelyn Botto hiciera referencia a las constantes comparaciones que reciben con los programas de Luzu TV.

Durante la transmisión, Evelyn Botto interrumpió el tema Mujeres, de Ricardo Arjona, para lanzar una ironía: “En las redes van a decir que en Luzu ya lo hicieron”. Esa frase bastó para que la modelo y conductora estallara en vivo y se dirigiera directamente a quienes suelen marcar esas similitudes.

“Pará, pará... harta estoy, harta de que me manden mensajes diciendo ‘esto ya lo hicieron en Luzu’”, expresó con evidente fastidio. Acto seguido, Paula Chaves, lanzó una advertencia a los espectadores más insistentes: “Chicas, conmigo no, no me manden mensajes”. El momento se volvió viral y generó una ola de comentarios en redes sociales.

El enojo de Paula Chaves dejó en evidencia una tensión que viene creciendo desde hace tiempo entre las distintas comunidades de oyentes de los ciclos de streaming. En los últimos meses, Olga y Luzu TV se convirtieron en los dos polos más fuertes del formato, generando comparaciones constantes entre sus programas y conductores.

Sin embargo, Paula Chaves no quiso que el incidente opacara el clima habitual del ciclo. Después del descargo, el equipo continuó con la programación con humor, intentando bajar la tensión del momento. Aun así, el fragmento ya circulaba ampliamente en redes, con opiniones divididas entre quienes apoyaban su reacción y quienes la consideraron exagerada.

Más tarde, al ser consultada por LAM sobre los rumores de conflicto con colegas de Olga, Chaves se mostró tranquila: “No creo que haya nada personal, esas cosas se deciden arriba”. Aprovechó además para desmentir versiones sobre un supuesto enfrentamiento con la China Suárez.

“Se rompió la cotidianidad, no el vínculo. A veces pasa que la vida te aleja de personas por el día a día”, explicó. “Nunca pasó nada en concreto, simplemente la relación se fue enfriando”, agregó, intentando cerrar la puerta a nuevas especulaciones.

Con su sinceridad habitual, Paula Chaves volvió a demostrar que no tiene problema en decir lo que piensa, aunque eso la ponga en el centro de la escena mediática. Esta vez, su exabrupto frente al micrófono dejó en claro que la paciencia tiene un límite, incluso en el streaming.