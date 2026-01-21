La situación judicial que rodea a Morena Rial sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo. La detención de varios integrantes de su círculo íntimo, entre ellos su mejor amiga, generó un fuerte impacto mediático y también encendió alarmas en la Justicia. El hecho ocurrió en la Costa Atlántica y terminó salpicando de lleno a la hija de Jorge Rial, quien ya estaba atravesando un proceso sensible.

Según se contó en El Diario de Mariana, Morena Rial se enteró rápidamente de la detención de toda la banda de amigos vinculados a un robo millonario en Costa del Este. La noticia no tardó en llegarle a la joven, que actualmente se encuentra privada de su libertad y bajo la lupa judicial, por lo que su reacción fue inmediata y estratégica.

Fue Guido Záffora quien reveló en el programa de América TV que Morena Rial estaba completamente al tanto de lo sucedido. En el ciclo, que actualmente conduce Marina Calabró en reemplazo de Mariana Fabbiani, se detallaron los pasos que dio la joven apenas tomó conocimiento de la situación que involucraba a su entorno más cercano.

De acuerdo a la información brindada al aire, Morena Rial se comunicó de urgencia con su amigo y abogado Alejandro Cipolla. La intención era clara: pedirle que asumiera la defensa legal de sus amigas y amigos detenidos por el robo ocurrido en la Costa Atlántica, intentando contener el daño que la causa podía generar.

Sin embargo, la respuesta de Alejandro Cipolla no fue la que Morena Rial esperaba. “Ya hay respuesta de Cipolla que no va a ser el abogado de esta gente”, informó Guido Záffora, dejando en claro que el letrado decidió no involucrarse en la causa de los detenidos.

Ante este escenario, Marina Calabró hizo un análisis filoso sobre la jugada de Morena Rial. La periodista explicó que este movimiento puede resultar riesgoso para la joven, ya que no le conviene quedar pegada a personas acusadas de delitos en un momento clave de su situación judicial.

Cabe recordar que Evelyn Denise Martínez, señalada como la mejor amiga de Morena Rial y además garante de su domiciliaria, quedó detenida en las últimas horas. La causa que la involucra es por un robo millonario ocurrido en Costa del Este, un dato que agrava aún más el contexto.

Así, la reacción de Morena Rial vuelve a ponerla en el centro de la escena, no solo por el vínculo con los detenidos, sino también por las consecuencias que este episodio podría tener en su propio futuro judicial y en la relación con la Justicia.