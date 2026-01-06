Oriana Sabatini mostró su respaldo al pueblo venezolano después de la detención de Nicolás Maduro ocurrida el 3 de enero. A través de un mensaje en sus redes sociales, la actriz y cantante invitó a sus seguidores a reflexionar compartiendo el testimonio de Anaís Castro, una locutora venezolana que vive en Argentina y que relató las difíciles experiencias vividas bajo el régimen.

La publicación de Sabatini provocó una ola de críticas en las plataformas digitales, especialmente tras conocerse la noticia sobre la captura del mandatario venezolano. Además, su madre, la actriz venezolana Catherine Fulop, también fue cuestionada por sus opiniones políticas relacionadas con la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

En su mensaje, Oriana Sabatini destacó la historia de Anaís Castro, quien describió la felicidad y el alivio que siente tras la detención de Maduro. La locutora recordó episodios traumáticos, como haber sido retenida en un aeropuerto al intentar emigrar, tener que pagar para recuperar su libertad y el miedo constante por la seguridad de su hermano.

La artista escribió en su cuenta de X: “Tomate el tiempo de escuchar el testimonio de uno de los ocho millones de venezolanos que lograron escapar enteros de su propio país. Digo ‘enteros’ porque vivir en el exilio no siempre es ‘salir con vida’”.

Además, agregó un llamado a la reflexión para quienes dudan de la legitimidad de la alegría venezolana tras la captura: “Hacelo si todavía crees que un venezolano tiene que justificar su alegría y alivio después de que hayan capturado a uno de los autores que perpetuaron todo este dolor”.