De cara al comienzo del segundo mes del año, Ludovica Squirru reveló cuáles son las cuestiones en las que cada uno de los signos del horóscopo chino deberá poner el foco. Por eso, lanzó un análisis minucioso marcando las claves.

El horóscopo chino de Ludovica Squirru:

Rata: La Rata comenzará el 2026 con un fuerte impulso de renovación. De acuerdo con Ludovica Squirru, será un año ideal para reorganizar prioridades y dejar atrás lo que ya no suma. En salud, se aconseja prestar especial atención al descanso y realizar controles preventivos, ya que la energía del fuego puede favorecer la acumulación de estrés. El ejercicio moderado y el contacto con la naturaleza ayudarán a sostener el equilibrio.

Búfalo: El Búfalo atravesará un año que invita a soltar la autoexigencia y apoyarse más en los demás. Según Squirru, la salud emocional será prioritaria, por lo que se recomienda sumar prácticas que reduzcan la tensión, como caminatas y meditación. La energía del fuego del Caballo puede intensificar la sensibilidad, por lo que será fundamental regular impulsos y sostener rutinas saludables.

Tigre: El Tigre iniciará el año con claridad para definir metas y avanzar en decisiones estratégicas. Ludovica destaca un ciclo propicio para proyectos creativos, aunque advierte que la intensidad del fuego puede provocar cansancio. Regular la carga laboral y priorizar el descanso será fundamental para evitar el desgaste.

Conejo: El Conejo transitará un proceso de sanación a lo largo del 2026. Según Squirru, será un año para comprender heridas antiguas y fortalecer la calma interior. En salud, se recomienda evitar sobrecargas y sostener hábitos equilibrados, ya que la energía del fuego puede generar tensión emocional.

Dragón: El Dragón vivirá un año de expansión y protagonismo, con decisiones que marcarán el rumbo laboral y social. En salud, será necesario equilibrar crecimiento con descanso, ya que la energía intensa del Caballo puede generar agotamiento físico y mental. Pausas y actividades recreativas serán fundamentales.

Serpiente: La Serpiente deberá concentrarse en consolidar bases durante el 2026. Ludovica señala que la salud requerirá atención especial, con chequeos regulares y hábitos que ayuden a reducir el estrés. La energía del fuego puede intensificar el cansancio, por lo que se aconseja evitar sobreexigencias.

Caballo: El Caballo será el gran protagonista del año y enfrentará desafíos importantes. En salud, deberá cuidar el sistema nervioso y evitar excesos físicos, ya que la energía fuego puede provocar agotamiento. La meditación y las rutinas ordenadas ayudarán a sostener el ritmo.

Cabra: La Cabra vivirá un año fértil y creativo, ideal para impulsar proyectos y explorar nuevas ideas. En salud, se recomienda cuidar el sistema circulatorio y evitar sobrecargas emocionales. El descanso y el contacto con la naturaleza serán aliados.

Mono: El Mono enfrentará un año activo y exigente. En salud, será importante controlar la ansiedad y evitar el sobreentrenamiento. Las pausas frecuentes y las actividades suaves ayudarán a preservar el bienestar.

Gallo: El Gallo atravesará un año de alta visibilidad social y profesional. En salud, deberá prestar atención al estrés y evitar rutinas extremas. El descanso y las técnicas de relajación serán indispensables.

Perro: El Perro será uno de los signos más favorecidos del año. En salud, contará con buena energía, aunque deberá cuidar el descanso en períodos de mayor demanda. Las rutinas ordenadas y las actividades recreativas ayudarán a sostener el equilibrio.

Chancho: El Chancho enfrentará un año que exigirá organización y prudencia. En salud, se recomiendan chequeos regulares y evitar esfuerzos extremos, especialmente en momentos de alta energía. La alimentación equilibrada y el descanso serán claves.