Con la publicación oficial de las nominaciones a los Premios Oscar 2026, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood puso en marcha la cuenta regresiva hacia la ceremonia de entrega, prevista para el domingo 15 de marzo. Mientras los estudios intensifican sus campañas hasta el cierre de la votación, el 5 de marzo, los espectadores cuentan con un margen extra para ponerse al día con las películas nominadas.

La buena noticia es que, de los 10 films candidatos a mejor película, todos estarán disponibles en la Argentina entre salas comerciales y plataformas de streaming antes de la gala.

Las películas nominadas que ya están en cines

Actualmente, tres de las candidatas a mejor película pueden verse en salas argentinas:

Bugonia , nominada también a guion adaptado, mejor actriz protagónica (Emma Stone) y partitura original.

Marty Supremo , con nominaciones para Timothée Chalamet (actor protagónico), dirección, guion original, casting, fotografía, diseño de producción, vestuario y edición.

Valor sentimental, que compite además como mejor película internacional y suma nominaciones actorales, de dirección y guion.

Las nominadas disponibles en streaming

Cinco de las películas más importantes de la ceremonia ya están disponibles en plataformas digitales tras su paso por los cines:

Una batalla tras otra – HBO Max

Pecadores – HBO Max

Frankenstein – Netflix

Sueños de trenes – Netflix (estreno directo en plataforma)

F1: la película – Apple TV

Estrenos pendientes antes de la gala

Dos películas clave aún no llegaron a las pantallas locales, pero lo harán antes del evento:

Hamnet , con nominaciones a mejor película, actriz, dirección, guion adaptado, casting, música original, diseño de producción y vestuario, se estrenará el 5 de febrero .

El agente secreto, producción brasileña nominada como mejor película internacional, actor principal y casting, llegará el 26 de febrero.

Películas internacionales nominadas

En el rubro de mejor película internacional, además de Valor sentimental y El agente secreto, se suman:

Fue solo un accidente , del director iraní Jafar Panahi , en cartel en salas locales.

Sirât, candidata española, con estreno previsto para la próxima semana.

La única producción sin fecha confirmada en la Argentina es The Voice of Hind Rajab, de Túnez.

Nominaciones actorales y animación

Entre las sorpresas actorales se destaca la nominación de Kate Hudson como mejor actriz protagónica por Song Sung Blue: sueño inquebrantable, aún en cartel por tiempo limitado. En reparto, Amy Madigan compite por La hora de la desaparición, disponible en HBO Max.

En animación, ya pueden verse:

Las guerreras del K-pop – Netflix

Elio – Disney+

Mientras que Zootopia 2 continúa en salas y Arco (coproducción franco-belga) se estrenará el 5 de febrero.

Rubros técnicos y documentales

En categorías técnicas se destacan:

Avatar: fuego y cenizas, nominada a efectos visuales y vestuario, en cines.

A través del fuego – Apple TV.

La máquina (maquillaje y peinado) – Prime Video.

La hermanastra fea – Mubi, desde mañana.

En documentales, varios títulos ya están disponibles en streaming, entre ellos The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, La vecina perfecta y Armed Only With a Camera, repartidos entre HBO Max, Netflix y Apple TV.