La relación creativa entre Matt Damon y Ben Affleck volvió a ocupar el centro de la escena con el estreno de El Botín (2026), un thriller policial producido y protagonizado por ambos que se lanzó directamente en el catálogo de Netflix. Sin embargo, el lanzamiento quedó opacado por las declaraciones del actor sobre los cambios narrativos que, según él, impulsa la industria del streaming.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, fue una entrevista de Damon la que modificó el tono de la conversación alrededor del film y abrió un debate más amplio sobre los hábitos actuales de consumo audiovisual.

Declaraciones en The Joe Rogan Experience

Durante una charla en el podcast The Joe Rogan Experience, Damon explicó cómo la aparición de las plataformas alteró la manera de concebir y escribir películas, en especial dentro del cine de acción.

Del clímax final al impacto inmediato

El actor señaló que el modelo clásico, que reservaba las escenas más costosas y espectaculares para el último acto, perdió peso frente a una lógica que busca captar al espectador desde el inicio.

“La forma estándar de hacer una película de acción consistía en tres grandes escenas, una en cada acto, y el final era donde se gastaba la mayor parte del dinero. Ahora Netflix dice: ‘¿Podemos tener una escena enorme en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente siga conectada’”, explicó Damon.

El celular como condicionante del guion

La parte más dura de su crítica estuvo relacionada con los hábitos actuales de consumo. Según el actor, las plataformas asumen que los usuarios miran películas mientras usan el teléfono móvil, lo que obliga a repetir información clave en los diálogos.

“Netflix quiere que la trama se repita tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está con sus móviles mientras ve la película. Ese es su mensaje”, afirmó.

Para Damon, esta exigencia no es un detalle técnico menor, sino un cambio estructural que podría modificar la narrativa cinematográfica a largo plazo: “Esto realmente va a empezar a cambiar la forma en la que contamos estas historias”.

Un debate abierto sobre el futuro del cine

Las declaraciones del actor se inscriben en una discusión más amplia entre el modelo cinematográfico clásico, pensado para salas y atención plena, y el modelo doméstico, atravesado por la multitarea, los algoritmos y las métricas de retención de audiencia.

La pregunta que sobrevuela a la industria es si estas condiciones terminarán influyendo de manera permanente en cómo se escriben, producen y consumen las películas en la era del streaming.