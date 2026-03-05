La dinámica del juego volvió a cambiar dentro de Gran Hermano y generó un fuerte impacto entre los participantes. El reality inauguró por primera vez la llamada “placa planta”, una modalidad que apunta directamente contra los jugadores que, según sus compañeros, no están aportando demasiado al desarrollo de la competencia.

La novedad fue anunciada por el conductor en plena gala, cuando reunió a todos frente al televisor de la casa para explicar el nuevo mecanismo. En ese momento, Gran Hermano dejó en claro que esta instancia busca exponer a quienes pasan desapercibidos dentro del juego y no logran generar movimientos en la convivencia.

La explicación del concepto fue contundente. “Según la Real Academia de Big Brother Internacional, Planta es aquel participante que habita la casa, pero nunca juega, y ocupa espacio sin alterar el ecosistema”, se escuchó durante la transmisión del programa.

Además, la producción reforzó la idea detrás de esta nominación especial. “No es para herir susceptibilidades, es parte de la competencia. Es desde el afuera, desde la mirada del público, que se ve quién está jugando y quién no. El que va simplemente a vegetar la casa y no lo está dando todo dentro del juego”.

Con ese marco se confirmó la lista de los primeros apuntados por la nueva dinámica. Los nominados de la semana fueron Juani Car, fulminado por el líder Franco Poggio, junto a Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomás, Martín, Nazareno, Titi y Zunino.

En esta ocasión, la votación será negativa, por lo que el público deberá elegir quién abandona la competencia. Quienes reciban menos votos en contra lograrán salir de la placa el jueves, mientras que el resto continuará en carrera rumbo a la gala de eliminación del lunes.

La tensión creció aún más cuando varios participantes intentaron explicar por qué creen que fueron señalados como “plantas”. En medio de esas exposiciones se produjo un fuerte cruce entre algunos jugadores, lo que terminó elevando la temperatura dentro de la casa y dejó en claro que la nueva placa podría cambiar el rumbo del reality.

De esta manera, Gran Hermano sumó una herramienta que promete generar más conflictos y movimientos dentro del juego. La llamada “placa planta” no solo expone a los participantes más silenciosos, sino que también obliga a todos a demostrar que están dispuestos a jugar para seguir en la casa.