Después de años recorriendo distintas provincias argentinas y llevando a cada región la posibilidad de vivir una experiencia de primer nivel en materia de tecnología y soluciones para la seguridad, llega el momento que muchos esperaban: Expo Seguridad desembarca en la ciudad de Neuquén.

La capital neuquina será sede de un evento único que promete convertirse en uno de los puntos de encuentro más esperados del año para empresarios, integradores, distribuidores, fabricantes y profesionales de la industria. Si bien la Expo se realiza en la ciudad de Neuquén, esta edición ha sido concebida con una mirada regional, integrando a los distintos municipios e instituciones del Alto Valle y zonas de influencia, y promoviendo la participación activa tanto de la provincia del Neuquén como de la provincia de Río Negro.

La cita será el viernes 27 de marzo de 2026, de 11 a 19 hs, en el Centro de Convenciones y Exposiciones DOMUYO, dentro del imponente Salón Caballo Negro, un espacio de 780 m² especialmente diseñado para grandes eventos, que aportará un marco inmejorable a esta primera edición en la ciudad.

Una demanda que nació del propio sector

Durante las exitosas ediciones realizadas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Salta y Mar del Plata, se fue consolidando una comunidad que no solo acompañó cada encuentro, sino que también comenzó a manifestar un pedido concreto: llevar la Expo a la ciudad más grande y poblada de la Patagonia.

Por un lado, los integradores de seguridad del Alto Valle observaban cómo el interior del país vivía jornadas de capacitación, networking y oportunidades comerciales de alto nivel, y deseaban acceder a esa misma experiencia en su propia región. Por otro lado, los expositores encontraban en cada edición provincial un espacio valioso para crecer, pero entendían que faltaba dar un paso más: concretar la llegada estratégica a Neuquén, por su crecimiento sostenido y su rol protagónico en la actividad económica regional.

Ese doble impulso fue el motor que llevó a los organizadores a asumir el desafío. Tras meses de trabajo en la búsqueda de proveedores, la definición del espacio y la coordinación de cada detalle, Expo Seguridad Neuquén 2026 es hoy una realidad.

“Para nosotros es un orgullo enorme anunciar esta primera edición en la ciudad de Neuquén. Desde hace tiempo veníamos recibiendo el pedido de integradores y expositores que sentían que este paso era necesario. Y la respuesta del mercado lo confirma: en apenas una semana logramos prácticamente completar los espacios de exhibición. Eso habla de la fuerza de la industria y del interés que genera este encuentro”, afirmó Néstor Lespi, director comercial de Negocios de Seguridad y organizador de la Expo.

Una experiencia pensada para no perderse

La Expo contará con la participación de 50 empresas referentes del rubro, que presentarán sus últimas soluciones en seguridad electrónica, videovigilancia, sistemas de intrusión, monitoreo, rastreo satelital, control de accesos, automatización, detección y extinción de incendios, comunicaciones, energía y mucho más.

Además de la exhibición comercial, el encuentro será una oportunidad clave para generar contactos estratégicos, conocer de primera mano las innovaciones que están marcando el rumbo de la industria y participar en un espacio exclusivo de intercambio entre profesionales.

La entrada será gratuita, con registro previo, y el evento estará dirigido de manera exclusiva a empresarios, usuarios corporativos y profesionales del sector.

“Expo Seguridad Neuquén será mucho más que una feria: será un punto de encuentro que potenciará la integración entre proveedores, distribuidores y usuarios en toda la región patagónica. Queremos que cada visitante sienta que estuvo en el lugar correcto, en el momento indicado”, destacó Claudio Alfano, director editorial de Negocios de Seguridad y socio organizador del evento.

La importancia de esta primera edición

Que la ciudad de Neuquén reciba por primera vez a Expo Seguridad no es solo una expansión geográfica. Es un paso estratégico que refleja la consolidación de la exposición y la necesidad de brindar al mercado patagónico una plataforma sólida para el crecimiento y la actualización tecnológica.

En un contexto donde la seguridad ocupa un lugar central en la agenda de empresas y organizaciones de todos los sectores, contar con un espacio profesional, especializado y federal como este resulta fundamental.

La combinación de expositores de primer nivel, un público altamente calificado y una organización con experiencia comprobada garantiza que el 27 de marzo de 2026 se viva una jornada que marcará un antes y un después para el sector en la región. Más información y registro: www.exposegneuquen.com.ar