Donald Trump ha dicho que no asistirá a la 60ª edición del Super Bowl el 8 de febrero, arremetiendo contra los "terribles" artistas que actuarán en el acontecimiento deportivo más convocante de los Estados Unidos.

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo de este año, una decisión que ha llevado a los asesores de Trump a decir que agentes del ICE estarán presentes en el "vergonzoso" encuentro. Por otra parte, Green Day actuará en la ceremonia de apertura y Charlie Puth cantará el himno nacional de Estados Unidos.

Trump hizo comentarios al New York Post, diciendo que el Levi's Stadium está "demasiado lejos" y atacando a Bad Bunny y Green Day, que son críticos vocales de él y su Administración. "Soy anti-ellos", dijo de los músicos. "Creo que es una elección terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible".

Las críticas de Bad Bunny y Green Day a Donald Trump

Bad Bunny, que lideró las escuchas globales en 2025 por delante de Taylor Swift, y cuyo álbum Debí Tirar Más Fotos entró en el Top Álbumes de 2025, dijo previamente a sus fans que no viajaría a Estados Unidos durante su gira mundial debido al temor a que agentes del ICE hicieran redadas en sus conciertos.

Esto ha llevado a los seguidores de MAGA a anunciar que organizarán un evento rival que se emitirá a la misma hora, llamado The All-American Halftime Show. En cuanto a Green Day, nunca han evitado llamar la atención sobre Trump y su Administración. El grupo de punk liderado por Billie Joe Armstrong, tiene un historial detallado cuando se trata de criticar a Trump.

En 2016, Armstrong comparó a Trump con Hitler en la revista de rock británica Kerrang y lideró cánticos anti-Trump en conciertos, gritando: "Ni Trump, ni KKK, ni Estados Unidos fascista".

La banda también cambió la letra de su exitosa canción American Idiot, intercambiando repetidamente la línea "I'm not part of a redneck agenda" por "I'm not part of the MAGA agenda", más notablemente durante el Dick Clark's New Year's Rockin' Eve en 2023 y en Coachella el año pasado.