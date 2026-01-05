La difusión del acta policial con la declaración de Romina Gaetani encendió todas las alarmas. La actriz, que había sido asistida tras un episodio ocurrido en un country de Pilar, dio su versión ante las autoridades y dejó asentados detalles que describen una escena marcada por discusiones, celos y un desenlace que terminó en denuncia por violencia de género.

En ese relato oficial, Romina Gaetani explicó cómo comenzó la discusión con Luis Cavanagh y qué fue lo que, según ella, derivó en una escalada de tensión dentro de la casa. Dentro del documento puede leerse que “Romina Gaetani refiere de manera espontánea que mantuvo una discusión de su pareja por celos”, dejando en claro que el conflicto se habría originado por desconfianzas y reproches.

El texto también menciona que, en medio de esa situación, se produjo una revisión del teléfono y surgieron más cuestionamientos. Allí se detalla que “El revisa su teléfono y encuentra cosas viejas, le empieza a reclamar”, una frase que aparece señalada como uno de los puntos que encendieron todavía más la pelea. A partir de ese momento, Romina aseguró haber comenzado a sentirse mal, con dolor corporal y un fuerte impacto emocional.

Según el documento policial, la actriz manifestó que “Se siente descompensada y con dolores”, por lo que fue asistida y trasladada en ambulancia al hospital de Pilar al presentar “episodio de ansiedad”. En ese contexto, pudo comunicarse con una amiga que ya conocía el trasfondo de su relación con Luis Cavanagh, lo que permitió que no transitara sola el momento posterior.

En la causa figura la carátula que describe lo sucedido como “Lesiones leves, agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género”, dejando asentado que la investigación continúa y que el hecho quedó formalmente judicializado. Además, está previsto que Romina Gaetani se presente nuevamente para avanzar con la denuncia y recibir acompañamiento especializado en un centro de asistencia a la víctima.

La situación coloca a Romina Gaetani en un escenario complejo, atravesado por miedo, exposición pública y un proceso judicial que recién empieza. Mientras tanto, el entorno de la actriz intenta contenerla y seguir de cerca cada instancia, a la espera de que la Justicia determine responsabilidades y se esclarezcan todos los hechos que hoy permanecen bajo investigación.