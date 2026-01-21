No habló desde el enojo del momento ni desde la sorpresa por haber quedado afuera. Roña Castro eligió otro lugar para decir lo que piensa de MasterChef Celebrity, con distancia, pero sin suavizar el mensaje. Sus palabras se suman a una serie de cuestionamientos que empiezan a repetirse y que ya no aparecen como casos aislados.

El exboxeador, primer eliminado del certamen, se expresó en Intrusos y retomó una línea crítica que días atrás había quedado expuesta tras las declaraciones de Esteban Mirol. Lejos de correrse del conflicto, Roña Castro se alineó con esas denuncias y puso el foco en el trato diferencial dentro del programa, tanto por parte del jurado como en el manejo general del reality.

Desde su mirada, la dinámica interna no responde únicamente a lo culinario. “En todo el reality hay favoritismos”, sostuvo, marcando que el clima puertas adentro dista mucho de lo que se ve al aire. En ese mismo sentido, describió actitudes que, según él, dejan en evidencia una diferencia de trato entre los participantes. “Una cara de ort*… ni una sonrisa, nada. Algunos tienen más favoritismo que otros”, lanzó, sin eufemismos.

El reclamo no se limitó a gestos o climas incómodos. Roña Castro también recordó compromisos que, según su testimonio, quedaron en promesas. “A mí me prometieron que iban a venir a cocinar a mis comedores, tanto Wanda como los jurados. Todavía estoy esperando”, dijo, dejando entrever que ese tipo de vínculos también forman parte del juego interno del programa.

Su salida temprana del reality tampoco fue presentada como un simple resultado de competencia. El exboxeador explicó que la experiencia se volvió insostenible por la exigencia diaria y el tiempo de grabación. “Fui el primer eliminado, pero no quería estar más. Era terrible estar ocho horas”, señaló, y agregó que hubo jornadas que se estiraron hasta once horas. “Hay muchos que no tienen nada que hacer; yo tengo muchos compromisos”, completó, marcando una diferencia de realidades entre los concursantes.

Uno de los puntos más sensibles de su relato apareció cuando habló directamente del jurado. “Hay maltratos”, afirmó, y recordó que no se trata de un hecho aislado. “Primero fue con Ventura, después con Mirol”, enumeró, reforzando la idea de un patrón que, según él, se repite con quienes no encajan en determinada lógica del programa.

La acusación más fuerte llegó al referirse al rol de la conducción. “Para mí ya está el sobre adentro. Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va. Tiene más feeling con Maxi”, deslizó Roña Castro, en referencia a Wanda Nara y a Maxi López. Aunque aclaró que entiende el vínculo previo entre ellos, insistió en que esa cercanía no debería influir. “Tiene que ser igual para todos”, remarcó.

Por último, contó que desde la producción le ofrecieron volver al certamen a través del repechaje. La respuesta fue negativa. “Me ofrecieron volver, pero no quise entrar”, dijo, dando por cerrada una etapa que, según su propio relato, dejó más desgaste que disfrute.