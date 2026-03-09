Un hecho que ocurrió este domingo minutos después del mediodía conmocionó al centro de Bariloche. Un joven de 18 años murió tras ser atacado con un arma blanca en plena vía pública, en la intersección de las calles Elflein y Otto Goedecke, a escasos metros del Hospital Zonal Ramón Carrillo.

La víctima fue identicada como Tomás Alarcón y se encontraba conversando con un amigo en la vereda cuando un tercer sujeto se acercó y comenzó una disputa verbal por motivos que aún se investigan. La discusión escaló rápidamente y el agresor extrajo un cuchillo de entre sus prendas, asestando una puñalada en la zona intercostal derecha del joven.

Alarcón fue trasladado de urgencia al hospital, pero pese a la cercanía con el centro asistencial y los esfuerzos médicos, se confirmó su deceso poco después de su ingreso. Era jugador del Club Social, Cultural y Deportivo Martín Güemes que acompañó a la familia y pidió el esclaremiento del hecho.

Familiares y allegados se congregaron en las instalaciones del hospital tras conocerse la noticia, mientras la policía preservaba el área del ataque para permitir el trabajo de los peritos. Personal del Gabinete de Criminalística realizó pericias sobre el asfalto y las veredas de la intersección, en busca de rastros biológicos y posibles grabaciones de cámaras de seguridad públicas o privadas que hayan captado la secuencia.

El Club pidió justicia por la muerte del jugador Tomás Alarcón

La Fiscalía de turno tomó intervención inmediata y ordenó una serie de diligencias judiciales. El Ministerio Público Fiscal coordinó las tareas para identificar y localizar al autor del crimen, quien huyó del sitio tras el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar si existía un vínculo previo entre la víctima y el victimario, ni cuál fue el detonante exacto de la discusión que derivó en el homicidio.

Durante la tarde del domingo el presunto autor del homicidio se entregó voluntariamente ante las autoridades y permanece detenido en una dependencia policial mientras avanza la investigación. El sujeto fue interceptado en inmediaciones de Esandi y México a bordo de un vehículo junto a sus padres, quienes lo trasladaban a la comisaría para concretar la entrega.

El detenido está identificado como el presunto responsable de la puñalada que le provocó la muerte al joven en la esquina de Elflein y Otto Goedecke, tras una discusión ocurrida luego de una salida nocturna. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la víctima sufrió una grave herida en un órgano vital que derivó en un shock hipovolémico y falleció pocos minutos después de ingresar al hospital zonal.