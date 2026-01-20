El clima ya no era de competencia cuando decidió hablar. Lejos de la cocina y de las cámaras del reality, Esteban Mirol eligió otro escenario para decir lo que, según él, quedó oculto detrás del show. Su relato no fue anecdótico ni liviano, sino una acusación directa sobre cómo se sintió tratado durante su paso por MasterChef Celebrity.

El periodista rompió el silencio después de la instancia de repechaje, una etapa que reordenó la competencia con el regreso de Emilia Attias y el ingreso de Esther Goris y Rusherking. Ese movimiento fue el punto final para Esteban Mirol, que en diálogo con Intrusos expuso una experiencia que definió como maltrato sostenido, no solo hacia él, sino también hacia otros participantes.

Al recordar su llegada al programa, explicó que la consigna inicial iba en otro sentido. “Cuando yo llegué, me dijeron: ‘che, Esteban, acá hay que divertirse’”, contó, y aclaró que incluso entró al estudio con un casco, entendiendo que el tono sería distendido. Con el correr de las grabaciones, esa lógica se rompió y dio paso a un trato que, según su mirada, fue desigual.

Esteban Mirol sostuvo que dentro del reality existían varas distintas. Mientras algunos concursantes atravesaban la experiencia en un clima relajado, otros quedaban expuestos a devoluciones duras y situaciones incómodas. “Entonces digo, ¿cómo? Si es diversión, vamos a divertirnos, pero no vamos a maltratar a la gente”, lanzó, marcando el eje de su enojo.

Ante la pregunta directa sobre si se había sentido maltratado, no dudó en afirmarlo. “Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron”, aseguró, y sumó un dato que sorprendió incluso a los conductores del programa, al revelar que Momi Giardina, tras una de las jornadas, “se fue a la psiquiatra”.

En su descargo, Mirol amplió el foco y mencionó otros episodios que, según él, reflejan el mismo problema. Habló de Eugenia Tobal, que se habría ido “puteando”, recordó el conflicto con La Joaqui y lo ocurrido con la salida de Valentina Cervantes. En contraposición, diferenció a quienes no aceptaron ese juego, entre ellos Susana Roccasalvo, Luis Ventura, Valentina Cervantes, La Joaqui y él mismo.

El momento más tenso llegó cuando Adrián Pallares leyó un supuesto mensaje de la producción, en el que se cuestionaba su decisión de volver en el repechaje. La respuesta fue inmediata y sin filtros. “Si hubiera tenido dignidad, no hubiera permitido que me basurearan como me basurearon durante los dos días”, disparó, y explicó que lo que se vio al aire no fue casual. “Sacaron al aire los momentos en que querían venganza y me estaban boludeando”.

Antes de cerrar, Esteban Mirol aclaró que existe un contrato de confidencialidad que limita lo que puede contar. Aun así, sostuvo que regresó confiando en que lo iban a cuidar. “Yo volví pensando que no iban a permitir que nadie me basureara en cámara”, dijo. Según su versión, ocurrió exactamente lo contrario.