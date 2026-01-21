Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de referirse públicamente al vínculo que mantiene con Martín Migueles, tras los rumores que se reactivaron al verlos juntos en las últimas horas. La empresaria y conductora decidió ponerle palabras a una relación que genera interés constante y aclaró en qué instancia se encuentra hoy su vida sentimental.

La declaración tuvo lugar en el programa Puro Show, que se emite por El Trece, donde Wanda Nara fue consultada de manera directa sobre si había una reconciliación con Martín Migueles. Lejos de esquivar el tema, la figura de MasterChef Celebrity fue contundente y aseguró que continúa sola, pese a las imágenes recientes que circularon.

“Sigo sola”, afirmó Wanda Nara ante el micrófono, dejando en claro que no hay una relación formal. Sin embargo, cuando el cronista insistió sobre si se trataba de un romance pasajero, la empresaria fue aún más clara: explicó que no le pone títulos a sus vínculos y que atraviesa un gran momento personal.

Las imágenes que mostraban a Wanda Nara junto a Martín Migueles y a las hijas de la mediática despertaron aún más preguntas. Frente a esto, ella aclaró que no es algo excepcional y que probablemente vuelvan a verla con él en otras oportunidades, remarcando que existe una excelente relación entre ambos.

En ese sentido, Wanda Nara definió el vínculo como una relación basada en la confianza y la buena energía. Habló de amistad, de compañerismo y de una conexión que prefiere mantener sin presiones ni etiquetas, priorizando la comodidad emocional y el bienestar personal.

Otro de los puntos que abordó la entrevista fue la situación judicial que atraviesa Martín Migueles, quien enfrenta una investigación que retomará su curso tras la feria judicial. Consultada sobre si el tema le preocupa o si lo conversa con él, Wanda Nara fue sincera y dijo que no es algo que forme parte de sus charlas.

La empresaria explicó que en su entorno incluso se hacen comentarios irónicos sobre la situación, aunque reconoció la gravedad del asunto. Aun así, marcó distancia y dejó en claro que cada persona debe hacerse cargo de sus propios conflictos.

Para cerrar, Wanda Nara reafirmó una postura que la acompaña desde hace años: aseguró que siempre cree en la palabra de las personas hasta que se demuestre lo contrario y que cada uno debe resolver sus propios problemas. Una definición que vuelve a mostrar su manera de enfrentar los vínculos y las crisis personales.