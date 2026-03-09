La 46° Fiesta Provincial de la Vendimia tuvo un cierre intenso en Villa Regina. La banda de cumbia Ke Personajes se subió al escenario para coronar la última jornada del festejo y terminó cantando bajo la lluvia, en una noche que combinó música, clima cambiante y un gesto del cantante que encendió al público.

El momento más comentado llegó muy temprano. Apenas comenzaba el tercer tema del recital cuando el líder del grupo, Emanuel Noir, frenó por un instante la presentación y tomó el micrófono para hacer un pedido directo a la organización. “Los chicos pedimos que bajen la lona, así todos formamos parte. Ahora sí podemos ver a los del fondo”, lanzó desde el escenario.

La frase cayó como una chispa en medio del público. En cuestión de segundos comenzaron los aplausos, los gritos y los celulares en alto, mientras trabajadores del evento retiraban la lona que separaba el espacio gratuito del sector general, cuyas entradas tenían un valor de 20 mil pesos. Con la división fuera de escena, el predio quedó unificado y el show siguió con otra energía.

Pero la noche todavía guardaba otro giro. Hacia el final del recital comenzaron a caer las primeras gotas. Lo que parecía un simple amague del clima se transformó rápidamente en una lluvia persistente que cubrió el predio. Sin embargo, lejos de dispersarse, gran parte del público decidió quedarse. Algunos improvisaron refugios con camperas, otros directamente siguieron cantando y bailando bajo el agua. .

Mientras tanto, arriba del escenario la banda continuó el espectáculo sin frenar. El grupo, que viene de consagrarse en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con Gaviota de Oro y de Plata, completó su repertorio y cerró la noche entre aplausos, lluvia y miles de personas cantando.

La jornada dedicada a la cumbia fue el broche final de tres días de festejos en Regina. El viernes había estado marcado por el rock regional, mientras que el sábado fue el turno del folklore con el cierre del dúo Los Campedrinos. Por otra parte, desde el municipio confirmaron que los ganadores del auto 0 km Fiat Cronos y de la moto 0 km sorteados durante la fiesta serán anunciados hoy mediante una transmisión en vivo.