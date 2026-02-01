La cantante y conductora Belu Misson será una de las protagonistas de la Pre Confluencia, instancia previa a la Fiesta Nacional de la Confluencia, donde se seleccionará a ocho artistas locales que subirán al escenario principal del evento más convocante de Neuquén.

La presentación será el martes 4 de febrero a las 20, y marcará el inicio de la jornada. Durante su show, el público podrá votar en vivo a través de un código QR que aparecerá en pantalla.

Del teatro musical a la canción propia

Belu Misson contó que su participación llega luego de un proceso de formación y búsqueda artística. Con formación en teatro musical, comenzó a desarrollar su carrera como cantautora recién en los últimos años, cuando logró consolidar una identidad vocal propia.

Desde 2018 estudia piano y utiliza el instrumento como apoyo para interpretar sus canciones, inspiradas en la balada pop en español, con influencias de artistas como Sin Bandera, Camila, Cristian Castro, Juanes y Luis Miguel.

Votación en vivo y visibilidad para artistas locales

La Pre Confluencia funciona como una vidriera clave para músicos regionales. En esta edición, el público tendrá un rol central al definir en tiempo real quiénes avanzan al escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia.

Belu Misson destacó la importancia de esta instancia para ampliar oportunidades laborales, sumar presentaciones en eventos públicos y fortalecer la visibilidad de los artistas locales.

Presencia artística y trabajo en redes

Además de su carrera musical, Misson desarrolla trabajos de actuación, conducción y contenidos para redes sociales, especialmente en Neuquén. En Buenos Aires participó en obras de teatro musical, producciones audiovisuales y proyectos escénicos.

Actualmente, combina estas disciplinas con presentaciones en bares, restaurantes y eventos culturales de la región.

La entrevista completa: