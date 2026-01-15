La temporada teatral de verano en Las Grutas ofrece una amplia y variada cartelera pensada para públicos de todas las edades. Con espectáculos infantiles, humor, comedia, transformismo y varieté, el teatro ubicado en la segunda bajada se consolida como una de las principales alternativas culturales del balneario. La propuesta incluye funciones diarias, promociones para familias y beneficios para residentes, sumándose a la oferta turística tradicional de la ciudad.

El productor teatral Tomás Acosta brindó detalles de la cartelera que se desarrolla en el teatro ubicado en la segunda bajada, frente al shopping del paseo peatonal, durante una entrevista en el programa Veranisímo, que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias. En ese contexto, destacó el crecimiento sostenido de la actividad teatral en la villa balnearia y el trabajo realizado para consolidarla como una plaza cultural, más allá de sus tradicionales atractivos naturales y de playa.

Durante la charla, Acosta remarcó que la programación fue pensada para todo tipo de públicos y edades, con el objetivo de ofrecer una alternativa de entretenimiento tanto para turistas como para residentes. Señaló que la idea es que quienes visitan Las Grutas no solo encuentren descanso, sino también espectáculos de primer nivel, con una cartelera que incluye propuestas infantiles, stand up, humor, transformismo, varieté y comedia, logrando así abarcar gustos diversos y convocar a un público amplio.

En cuanto a los horarios, explicó que todos los días a las 21.15 se presentan espectáculos infantiles, con tres propuestas que van rotando a lo largo de la semana: Mere que Tengue, Frozen y Batalla K-pop, uno de los shows más convocantes de la temporada. La programación completa, junto con la información sobre entradas y promociones, puede consultarse a través del Instagram oficial @teatroasgrutas. Más tarde, a las 23.15, se desarrollan los espectáculos destinados al público adulto, con una grilla que incluye presentaciones destacadas como Hugo Varela, Fabián Cigoto, la comedia Venecia llegada desde Viedma, Frida con Laura Escurra, Andrés Bernaza, Marina Castillo, Petroka y Pablo Picotto, entre otros artistas que se presentarán entre enero y principios de febrero.

La propuesta teatral también se completa con shows de transformismo encabezados por Lauriano Rafín y Nico Prada, además de las funciones de la Varieté de Las Grutas que se realizan en la Casa de la Cultura, ampliando aún más la oferta artística de la temporada. En ese sentido, Acosta destacó la importancia de ofrecer promociones especiales para familias y beneficios para residentes locales, entendiendo la situación económica y buscando que el teatro sea una opción accesible para todos. Asimismo, subrayó que los días de clima adverso, cuando no es posible disfrutar de la playa, el teatro se convierte en una de las alternativas más elegidas por el público.

La boletería funciona todos los días desde las 19 horas, y abre incluso más temprano durante las jornadas nubladas, mientras que el teatro se encuentra ubicado sobre la peatonal de la segunda bajada, frente al shopping del paseo, en un punto estratégico de la ciudad. Finalmente, el productor puso en valor el trabajo del equipo que hace posible la temporada teatral y resaltó que muchos de los espectáculos que se presentan en Las Grutas también realizan giras por distintas ciudades de la región, como Viedma, Trelew y Puerto Madryn, bajo la producción de H4 Productora. En ese marco, afirmó que Las Grutas no solo ofrece playas, sino también un teatro de calidad y una cartelera sólida, lo que contribuye al crecimiento del destino y a la llegada de un público cada vez más diverso.

Mira la entrevista completa: