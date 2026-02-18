Después de un largo tiempo alejada del foco mediático, Silvia Süller volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. La ex vedette eligió un restaurante top para celebrar sus 68 años y terminó regalando un momento inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Fiel a su estilo, combinó humor, espontaneidad y una cuota de escándalo.

El lugar elegido fue El Corralón, uno de los puntos gastronómicos más frecuentados por figuras del espectáculo. Allí, rodeada de amigos y curiosos, Silvia Süller sopló las velitas y se mostró distendida, cantando y disfrutando de la velada como en sus mejores épocas mediáticas.

Sin embargo, lo que nadie imaginaba era el giro que tendría la noche. En medio de los festejos apareció Jacobo Winograd, con quien había estado distanciada en los últimos años. Lejos de cualquier tensión, ambos se fundieron en un apasionado beso frente a todos los presentes, sellando así una reconciliación que parecía impensada.

El episodio fue registrado por el propio restaurante y difundido en sus redes sociales, donde el video no tardó en multiplicarse. Los comentarios no se hicieron esperar: “Hermosa Silvia”, “Qué lindo verlos”, “Amo esta dupla maravillosa” y “Lo mejor del espectáculo” fueron solo algunos de los mensajes que celebraron el reencuentro entre Silvia Süller y Jacobo Winograd.

La relación entre ambos siempre estuvo marcada por la intensidad. En 2020 habían protagonizado un casamiento simbólico que dio mucho que hablar, aunque con el tiempo se distanciaron y dejaron de tener contacto. Incluso, Jacobo Winograd había confesado meses atrás: “Nos bloqueamos, pero la respeto y le deseo que le vaya bien y que pueda ver a sus hijos y su nieto”.

En octubre, durante una visita a Bondi Live, Jacobo Winograd sorprendió al revelar detalles íntimos de su vínculo con Silvia Süller. “Me cargaba de que yo era San Martín y ella Remedios de Escalada, porque ella estaba enamorada de San Martín. Le gustaba, decía que era hermoso", contó entre risas.

Además, el empresario había confirmado que ya no mantenían relación en ese momento, aunque dejó en claro el cariño que aún sentía. Sus palabras contrastan con las imágenes actuales, donde ambos se muestran cómplices y sonrientes, demostrando que el pasado quedó atrás.

Así, Silvia Süller vuelve a instalarse en la escena mediática con un gesto que reaviva una de las duplas más icónicas de la farándula argentina. Su cumpleaños no solo fue un festejo personal, sino también el escenario de una reconciliación que promete seguir dando que hablar.