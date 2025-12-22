La relación entre Gabriela Sabatini y su hermano Ova Sabatini está completamente quebrada desde el fallecimiento de Beatriz, la madre de ambos. Con el correr del tiempo, el distanciamiento familiar se volvió un tema recurrente en el mundo del espectáculo, rodeado de versiones, silencios y especulaciones, ya que nunca se conoció con precisión qué fue lo que provocó una ruptura tan profunda entre dos hermanos que supieron ser inseparables.

La situación se volvió aún más tensa cuando Oriana Sabatini anunció su casamiento con Paulo Dybala. En aquel momento, la ausencia de Gabriela Sabatini en la boda generó un fuerte impacto mediático, especialmente porque hasta entonces la extenista mantenía vínculo con su sobrina. La cantante manifestó públicamente su tristeza y, desde ese episodio, el quiebre familiar pareció volverse definitivo.

En medio de este contexto, Cathy Fulop fue consultada sobre el conflicto y dejó frases que alimentaron el misterio. “Hay una parte de la historia que nadie entiende, ni siquiera nosotros”, aseguró en Infama. Incluso se mostró sorprendida al enterarse de que Gabriela Sabatini se encontraba en Buenos Aires, lo que dejó en evidencia la falta total de contacto entre las partes.

En las últimas horas, un episodio casual volvió a poner el tema en agenda. Un periodista freelance se cruzó con Gaby Sabatini mientras andaba en bicicleta por el barrio de Palermo. La extenista se mostró cordial y respondió varias preguntas sin inconvenientes, manteniendo su estilo amable y respetuoso frente a la cámara.

Sin embargo, todo cambió cuando el cronista le consultó por el embarazo de Oriana Sabatini. Ante esa pregunta puntual, Gabriela Sabatini optó por el silencio. “Te dejo, muchas gracias por todo”, respondió de manera correcta pero tajante, antes de retirarse sin permitir una repregunta.

La reacción sorprendió, sobre todo porque siempre se destacó el fuerte lazo afectivo que Gabriela Sabatini tuvo con sus sobrinas. Ese gesto, breve pero contundente, fue interpretado como una señal clara de que las heridas familiares siguen abiertas y lejos de resolverse.

Tras la boda, Oriana Sabatini había aclarado que su tía sí estaba invitada. “Yo no tengo ningún problema con mi tía y sí, le mandé la invitación”, explicó, aunque confesó su tristeza por la ausencia. Según relató, fue la propia Gabriela Sabatini quien le comunicó que no asistiría.

Desde entonces, el vínculo quedó en pausa. Oriana Sabatini reconoció que no tendría inconvenientes en sentarse a hablar, pero el esperado acercamiento nunca ocurrió. Mientras tanto, cada gesto, silencio o reacción inesperada vuelve a exponer una interna familiar que parece no encontrar reconciliación.