Susana Giménez cumple 82 años este 29 de enero y decidió celebrarlo lejos de la Argentina. La conductora armó las valijas y viajó a Madrid, España, para festejar su cumpleaños en un clima sumamente reservado, acompañada solo por un círculo íntimo y con una agenda muy especial pensada para estos días en la capital española.

La información se conoció en Intrusos, el ciclo de América TV, donde revelaron detalles del sorpresivo viaje. Según contaron, la diva eligió un festejo pequeño y alejado de las grandes reuniones, ya que la mayoría de sus amigos históricos permanecen en Buenos Aires y no formarán parte de esta celebración.

Quien dio las primeras precisiones fue Adrián Pallares, al explicar que el cumpleaños se celebrará con una comida íntima y pocos invitados. La idea de Susana Giménez fue priorizar la tranquilidad y evitar cualquier exposición pública durante su estadía en Madrid.

Luego, Daniel Ambrosino sumó que la conductora viajó acompañada por su hija, Mecha Sarrabayrouse, y un entorno muy reducido. Incluso llamó la atención que, hasta el momento, la diva no compartió imágenes ni mensajes en sus redes sociales, algo poco habitual en fechas tan significativas.

En ese contexto, Pallares detalló quiénes no podrán estar presentes en el festejo. Contó que habló con Marley, quien no asistirá porque tiene un viaje programado a Miami para grabar nuevas emisiones de Por el mundo, uno de los ciclos más emblemáticos de Telefe.

Más allá del cumpleaños, en el programa revelaron que el viaje tiene un motivo adicional. Según explicaron, Susana Giménez eligió Madrid para continuar con un tratamiento médico que ya había iniciado tiempo atrás y que le dio muy buenos resultados en una de sus rodillas.

El conductor recordó que, durante un viaje a Turquía junto a Marley, a la diva le costaba caminar, pero tras el tratamiento notó una mejora notable. Por eso, decidió repetir el procedimiento en la otra rodilla aprovechando su estadía en España.

Además, Susana Giménez planea realizarse un refresh facial. Según contaron en Intrusos, su deseo es “estrenar cara” de cara al Mundial 2026, evento al que espera asistir y cubrir para Telefe, con la misma frescura que mostró en el Mundial de 1990.