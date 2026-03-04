La noticia empezó a circular en redes y encendió las alarmas entre los seguidores de Gran Hermano. Tato Algorta sufrió un accidente de tránsito en Uruguay, su país natal, durante la noche del martes. La primera versión hablaba de un vuelco, pero con el correr de las horas comenzaron a aparecer aclaraciones sobre lo ocurrido.

El episodio se produjo en el departamento de Dolores, en una zona con poca iluminación. Desde distintos programas de espectáculos comenzaron a difundir detalles del siniestro. “Dobló en una curva que estaba poco señalizada y no había luz. Terminó volcando con su auto, por suerte tenía el cinturón de seguridad puesto y también los airbags que le funcionaban. Llegó la ambulancia, lo trasladaron y está fuera de peligro”.

Sin embargo, esa reconstrucción inicial fue rápidamente puesta en duda. Minutos después aparecieron versiones distintas que desmentían el vuelco de Tato Algorta. “Hablamos con Tato. No volcó, chocó y no le pasó nada por suerte. No está hospitalizado”, aclararon desde el entorno del ganador de Gran Hermano 2025.

La información también fue confirmada desde el propio reality. Santiago del Moro llevó tranquilidad al público y explicó que el conductor ya había hablado con la producción. “El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos”.

Aunque el protagonista aún no se expresó públicamente en sus redes sociales, comenzó a circular una imagen del vehículo tras el impacto. En la foto, compartida por el influencer conocido como El Laucha, se observa que el auto quedó seriamente dañado, con un golpe visible incluso en la parte superior.

Otra referencia sobre el lugar del accidente también se mencionó en los programas de espectáculos. “Fue en la zona de Dolores. Chocó en una zona oscura”. El dato reforzó la hipótesis de que la falta de señalización y de iluminación habría influido en el incidente.

Más allá del susto, el diagnóstico es claro: no sufrió heridas de gravedad. Según trascendió, Tato Algorta retomará en los próximos días su participación en las galas de Gran Hermano 2026, donde se desempeña como panelista. El episodio quedó como un fuerte sobresalto, pero sin consecuencias físicas para el ex participante.