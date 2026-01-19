La historia de amor entre la China Suárez y Rusherking volvió a instalarse en la agenda del espectáculo luego de una inesperada confesión televisiva. Por primera vez, el cantante confirmó públicamente que el tatuaje de una boca que la actriz luce en uno de sus brazos está inspirado directamente en él, un detalle que hasta ahora se manejaba como un rumor instalado en redes y entre fanáticos.

La revelación ocurrió durante la participación de Rusherking en MasterChef Celebrity, donde ingresó como nuevo concursante y mantuvo un mano a mano distendido con Wanda Nara. En ese contexto, la conductora no dudó en indagar sobre su vida sentimental y, especialmente, sobre los tatuajes que el músico lleva en su cuerpo, lo que derivó en una charla tan casual como reveladora.

“Yo estoy enamorado siempre”, lanzó el artista ante la consulta de Wanda Nara, dejando la puerta abierta a interpretaciones. Luego, ella avanzó sobre los significados de sus tattoos y preguntó si alguna vez se había tatuado algo por una pareja. Aunque Rusherking aseguró que no, reconoció que sí hubo alguien que se tatuó algo por él.

Sin nombrarla directamente, el cantante fue contundente cuando reveló cuál fue ese gesto de amor: “Mi boca”. De inmediato, Wanda Nara reaccionó con sorpresa y aseguró que iba a buscar la imagen en redes sociales, confirmando lo que muchos ya señalaban desde hace tiempo sobre la China Suárez.

El tatuaje en cuestión es una boca delineada, ubicada en el brazo de la China Suárez, y fue realizado durante el tiempo en el que mantenía una relación con Rusherking. Para los seguidores de la actriz y del cantante, este diseño siempre fue interpretado como una referencia directa a él, algo que ahora quedó ratificado en televisión abierta.

Sin embargo, no fue la única contradicción que quedó expuesta en la charla. Rusherking afirmó que nunca se tatuó por una novia, aunque existe un antecedente muy conocido de su relación con María Becerra, donde ambos decidieron sellar su amor con frases complementarias de Game of Thrones.

Mientras María Becerra eligió tatuarse “Eres mi sol y mis estrellas”, Rusherking optó por la otra mitad de la cita: “Eres la luna de mi vida”. Un detalle que demuestra que, aunque las relaciones terminen, las marcas, en la piel y en la memoria, suelen permanecer.

Así, entre confesiones, contradicciones y recuerdos, el tatuaje de la China Suárez volvió a convertirse en tema de conversación y dejó en claro que algunas historias del espectáculo todavía tienen capítulos por revelar.