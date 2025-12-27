La difusión de un video en redes sociales volvió a colocar a Valeria Aquino en el centro de la escena pública. En las imágenes se ve a una menor de 12 años manejando un auto en una ruta, una situación que rápidamente despertó indignación, debate y preocupación por la seguridad vial. El hecho no solo generó repudio social, sino que también abrió un frente legal inesperado.

La grabación fue publicada por la propia Valeria Aquino y tiene como protagonista a Alma, la hija que tuvo junto a Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk. En el clip se observa a la niña conduciendo el vehículo mientras es filmada desde el interior del auto, lo que desató cuestionamientos por la exposición de una menor y por el riesgo implícito de la escena.

Con el correr de las horas, la polémica escaló y llegó a instancias oficiales. La periodista especializada en tránsito Daiana Lombardi informó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial tomó cartas en el asunto luego de analizar el contenido viralizado en plataformas digitales.

Según trascendió, el organismo avanzó con un pedido formal para que se evalúe la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino. La solicitud se basa en la violación a la Ley Nacional de Tránsito, que prohíbe de manera expresa que menores de edad conduzcan vehículos, independientemente del contexto.

Pero la situación no quedó solo en ese punto. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial también remarcaron una segunda infracción que agravó el caso: la menor no llevaba colocado correctamente el cinturón de seguridad, un elemento básico y obligatorio para circular.

El episodio generó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios, especialistas en seguridad vial y figuras mediáticas apuntaron contra la conducta adulta. Muchos remarcaron que no se trató solo de permitir una maniobra peligrosa, sino también de registrarla y difundirla públicamente.

La intervención oficial funcionó como un mensaje claro sobre los límites legales en materia de tránsito y crianza responsable. Aunque no hubo un control presencial en el momento, el material difundido fue suficiente para activar el procedimiento administrativo correspondiente.

Mientras el trámite sigue su curso, el caso de Valeria Aquino, Alma y El Polaco reabre el debate sobre el rol de los adultos en redes sociales y las consecuencias legales que pueden surgir a partir de un video viral.