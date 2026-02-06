La tensión venía acumulándose desde hacía días, pero terminó de explotar en vivo. Marixa Balli se presentó en LAM para responderle cara a cara a Esteban Mirol, y el intercambio derivó en un final tan abrupto como inesperado.

El periodista había cuestionado públicamente a Marixa Balli en el marco de la crisis del sector textil y su histórico paso por el circuito de La Salada. Ese señalamiento fue leído por la empresaria como un ataque personal, motivo por el cual decidió enfrentar el tema en un móvil en vivo, sin intermediarios.

Desde el arranque, Marixa dejó en claro que no iba a tolerar descalificaciones. “Si vos me vas a minimizar, a criticar y a decir todas las pelotudeces que dijiste ayer de mi persona, yo no te lo voy a permitir”, lanzó, marcando el tono de un cruce que no tendría retrocesos.

La bailarina defendió su recorrido y apuntó contra las lecturas que, según ella, la involucraron injustamente. “Tengo los ovarios suficientes para bancarme todo. Me banqué 3 años de investigación desde el momento que pasó lo que pasó en ese predio. Quiero ver quién se banca eso como me la banqué yo”, sostuvo, visiblemente molesta.

Esteban Mirol intentó correrse del plano personal y redirigir la discusión hacia el contexto político y la falta de controles. “Insaurralde era el que tenía que fiscalizar ese predio y estaba con un yate de 40 mil dólares alquilado y una señorita”, retrucó, buscando reforzar su postura.

El intercambio dio un giro cuando Marixa Balli volvió sobre un tema que ya había mencionado en otros programas: la supuesta invitación personal que, según ella, Esteban Mirol le habría hecho en el pasado. El periodista negó esa versión y redobló la apuesta con un comentario que sumó un nuevo nombre a la escena.

“Yo a vos te conocí en MasterChef, hablamos tres minutos… ¿Querés que diga de qué hablamos?”, desafió Mirol. Ante la respuesta afirmativa de Marixa, agregó: “Hablamos de Yanina Latorre”. Lejos de incomodarse, Marixa contestó con ironía: “Si te tengo que decir algo, a Yanina se lo he dicho en la cara. Tengo la frente bien en alto”.

El clima se volvió cada vez más áspero. Mirol acusó a Balli de no responder con argumentos y de sostener una defensa imposible, mientras ella dejaba en claro que no pensaba seguir tolerando el tono del cruce. “Me hartaste, Mirol. Hacé lo que se te cante y lo que te haga feliz”, sentenció.

Segundos después llegó el desenlace más llamativo. Visiblemente alterado, Esteban Mirol decidió cortar la comunicación. “Me voy, chau, tengo que ir a comer”, dijo antes de quitarse el retorno y abandonar el móvil, dejando a Ángel de Brito y al panel en silencio. La imagen final, con la silla vacía en pantalla, selló un cruce que terminó mucho peor de lo que había empezado.