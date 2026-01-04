Martín Demichelis volvió a quedar bajo la lupa. Cuando todavía siguen las repercusiones por su separación de Evangelina Anderson, apareció un presunto chat que habría mantenido con una modelo y que terminó circulando en redes y programas de espectáculos. El contenido fue breve, directo y, sobre todo, inesperado.

La conversación se conoció a partir de una publicación de Ángel de Brito, quien mostró la captura de un teléfono que pertenecería a Camila Debenedetti. En la imagen, se ve un mensaje que habría salido desde la cuenta oficial del exfutbolista. Allí se pueden ver sus armas de seducción: “Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”.

La frase no tardó en viralizarse. En pocos minutos, el pantallazo circuló por todos lados y encendió comentarios de sorpresa, memes y especulaciones sobre el intento de seducción y el contexto en el que se habría dado. Más aún considerando que su vida privada ya viene atravesando semanas agitadas.

Según trascendió, la modelo no habría querido seguir el intercambio y, de hecho, habría sido ella quien acercó la conversación al conductor de televisión. A partir de allí, el mensaje quedó expuesto y el tema explotó.

El momento tampoco ayudó. Martín Demichelis atraviesa un período sensible tras la ruptura y, en paralelo, ya había sido vinculado a distintos rumores sentimentales. Incluso, se lo mencionó cerca de otros nombres durante viajes y apariciones públicas, algo que él nunca confirmó.

El revuelo también se mezcló con otro episodio reciente: la reacción incómoda del DT cuando le preguntaron por versiones que relacionaban a Evangelina Anderson con Ian Lucas. Todo eso alimentó el clima de sospecha y volvió a colocar a la ex pareja en el centro de la escena mediática.

Mientras tanto, el entrenador intenta pasar días tranquilos junto a sus hijos. Pero el supuesto chat agregó una nueva ola de comentarios y dejó flotando la misma pregunta: ¿es real, hubo más mensajes o se trata solo de una captura aislada?

Por ahora, no hubo desmentidas ni aclaraciones directas de parte de Demichelis. Lo único concreto es que una sola línea: “Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”, bastó para encender el escándalo y volver a poner su vida privada en primer plano.