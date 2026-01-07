En medio de los debates que se multiplicaron en redes sociales por el final de Stranger Things 5, un inesperado video se robó toda la atención y puso nuevamente en el centro de la escena a Gaten Matarazzo. El actor fue filmado en una discoteca de Atlanta mientras disfrutaba de una fiesta y la grabación no tardó en hacerse viral entre fanáticos y curiosos.

El registro comenzó a circular con fuerza en TikTok, luego de que un usuario lo compartiera en su cuenta oficial. Aunque las imágenes fueron captadas hace poco más de 48 horas, el impacto fue inmediato y logró miles de reproducciones en cuestión de minutos, impulsado por la nostalgia que rodea el cierre de Stranger Things.

En el video se puede ver a Gaten Matarazzo, conocido mundialmente por su papel de Dustin Henderson, bailando con entusiasmo frente a una multitud que no paraba de alentarlo. Lejos de mostrarse incómodo, el actor se dejó llevar por la música y respondió con movimientos descontracturados que despertaron aplausos y gritos.

La escena generó una ola de comentarios positivos por parte de los fanáticos de Stranger Things, quienes celebraron verlo relajado y disfrutando tras haber dedicado años de trabajo a la exitosa producción de Netflix. Para muchos, fue una manera simbólica de cerrar una etapa clave de su carrera artística.

Sin embargo, el video también reavivó recuerdos del pasado. Varios usuarios remarcaron el bullying que sufrió Gaten Matarazzo durante su infancia y destacaron cómo su presente representa una verdadera revancha personal, marcada por el cariño del público y el reconocimiento internacional.

El actor estadounidense alcanzó fama global gracias a Stranger Things, donde su personaje se convirtió en uno de los más queridos de la serie. Su carisma, humor y sensibilidad lograron conectar con audiencias de todas las edades alrededor del mundo.

Nacido en Nueva Jersey en 2002, Gaten Matarazzo inició su camino en el teatro musical antes de llegar a la televisión. Con el tiempo, amplió su carrera hacia otros proyectos de entretenimiento y utilizó su visibilidad para concientizar sobre la displasia cleidocraneal.

Ahora, tras despedirse definitivamente de Stranger Things, el actor planea enfocarse en nuevos desafíos profesionales. Entre sus objetivos aparecen el cine, la televisión y el teatro musical, además de desarrollar su faceta musical y construir una identidad artística más allá de Dustin.