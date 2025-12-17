Los maestros y los gremios estatales de Río Negro realizarán un paro con movilizaciones durante este jueves en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. UnTER, CTA Autónoma, ATE, ASSPUR, SITRAJUR y UPCN expresaron su repudio a las medidas que consideran un retroceso en derechos conquistados y alertaron sobre el impacto en la Educación Pública y el empleo estatal

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) rechazaron la iniciativa oficial, señalando que la reforma laboral “abre la puerta a un avance sobre la Educación Pública, habilitando una reforma educativa que pretende declarar a la Educación como servicio esencial, imponer el presentismo y restringir el derecho a huelga y la organización sindical”. El gremio docente confirmó su adhesión al paro convocado por la CTA Autónoma.

Las movilizaciones se realizarán en distintos puntos de la provincia: en Viedma a las 10 de la mañana, en Roca a las 18 horas y en Bariloche a las 17:30 horas, además de acciones locales organizadas para quienes no puedan trasladarse a los centros principales. “La docencia rionegrina se declara en estado de alerta y movilización”, remarcaron desde UnTER.

Mientras que la CTA Autónoma de Río Negro ratificó su participación en la jornada de protesta, en el contexto del Paro Nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La central obrera rechazó la reforma laboral, la intención de recortar un 10% la planta estatal y exigió la apertura de paritarias junto con la estabilidad laboral para trabajadores públicos y privados.

ATE tendrá manisfestaciones en toda la provincia

ASSPUR

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) también confirmó su adhesión al paro, denunciando que la reforma “profundiza la precarización laboral en el sector salud y amenaza la estabilidad de miles de trabajadores”. El gremio sostuvo que la iniciativa “no busca mejorar el sistema sanitario, sino recortar derechos y ajustar sobre quienes sostienen la atención en hospitales y centros de salud”.

UPCN

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Río Negro expresó su rechazo a la reforma y adelantó que acompañará las medidas de fuerza. El gremio señaló que “la intención de recortar la planta estatal y limitar derechos sindicales es inadmisible” y reclamó “garantizar estabilidad laboral y respeto por los convenios colectivos”. UPCN destacó que la movilización del 18 será una muestra de unidad de los trabajadores estatales frente a políticas regresivas.

SITRAJUR

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) confirmó su adhesión al paro y advirtió que la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional constituye un ataque directo a la organización sindical y a la estabilidad de los trabajadores. Desde la conducción gremial señalaron que “no se trata de modernizar la legislación, sino de precarizar aún más las condiciones de empleo, fragmentar los convenios colectivos y debilitar la fuerza laboral”. En ese sentido, remarcaron que los judiciales tampoco están exentos de estas medidas, recordando antecedentes como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la que busca eliminar una contribución obligatoria del dos por mil sobre el monto de juicios contenciosos o voluntarios, que ya implicaron retrocesos en derechos adquiridos. SITRAJUR llamó a la unidad de la clase trabajadora para enfrentar lo que consideran una reforma regresiva y perjudicial para el presente y el futuro de las familias rionegrinas.

El gremio judicial también se suma al paro en contra de la reforma laboral

