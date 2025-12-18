El aeropuerto Islas Malvinas de Rosario incorporará a partir de 2026 una ruta internacional directa hacia Punta Cana, uno de los destinos turísticos más elegidos por argentinos. La novedad representa un avance significativo para la conectividad aérea del interior del país, que amplía su oferta sin necesidad de escalas.

Esta operación será realizada por Arajet, una aerolínea de bajo costo con base en República Dominicana que está expandiendo su presencia en la región. Su modelo combina tarifas competitivas, una flota moderna y servicios adicionales opcionales, lo que la posiciona como una opción atractiva para viajeros frecuentes.

La elección de Rosario como punto de partida fuera del área metropolitana es destacable. El aeropuerto local cuenta con infraestructura internacional adecuada, una pista apta para vuelos de media y larga distancia, y una amplia área de influencia que abarca el sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires y parte de Córdoba.

Los vuelos directos entre Rosario y Punta Cana eliminarán la necesidad de escalas intermedias, lo que reduce el tiempo total de viaje y la complejidad logística para los pasajeros. Además, esta conexión abre la posibilidad de ofrecer paquetes turísticos completos desde el interior del país, sin depender del traslado previo a Buenos Aires.

Actualmente, los pasajes ya están disponibles para su compra a través de los canales oficiales de Arajet. El precio de los boletos varía según la fecha, la demanda y los servicios adicionales que el pasajero desee incluir, como equipaje despachado o selección de asiento.

Esta nueva ruta representa un impulso para el turismo regional y responde a un reclamo histórico para que Rosario gane peso en el mapa aerocomercial nacional, fortaleciendo la conectividad y las oportunidades para viajeros del interior argentino.