Se cerró la temporada, se abrió el mercado y los números volvieron a tomar protagonismo. Con el final del Torneo Clausura, el fútbol argentino actualizó su ranking de jugadores más valiosos, una radiografía que combina presente, proyección y potencial de venta. La lista no solo marca quién encabeza la tabla, sino también qué clubes concentran hoy el capital futbolístico más fuerte de la Liga Profesional.

En lo más alto aparecen tres nombres que comparten la cima con una cotización de 10 millones de dólares. Maher Carrizo, de apenas 19 años, se convirtió en una de las grandes irrupciones del campeonato y ya es seguido de cerca desde el exterior. A su lado figuran Juan Nardoni, mediocampista de 23 años con regularidad y peso en su equipo, y Kevin Lomónaco, defensor central de la misma edad que se consolidó como uno de los más firmes del torneo.

Un escalón más abajo, con un valor estimado de 9 millones de dólares, aparecen Cristian Medina, volante con recorrido y protagonismo constante, y Santiago Sosa, uno de los futbolistas más completos del medio local, capaz de adaptarse a distintos roles dentro de la cancha.

La franja media del ranking también muestra nombres en crecimiento. Felipe Loyola, tasado en 8 millones, confirma su buen momento, mientras que Alan Lescano, con una valoración de 7,5 millones, se afirma como una de las apuestas más interesantes de su club.

Cierran el top 10 tres jugadores valuados en 7 millones de dólares: Lautaro Rivero, Exequiel Zeballos y Kevin Castaño. Todos con experiencia en Primera, proyección internacional y margen para seguir creciendo en un mercado que vuelve a mirar con atención al fútbol argentino.

El ranking deja una conclusión clara: la juventud sigue siendo el principal activo del fútbol local. La mayoría de los futbolistas destacados no supera los 25 años y ya aparecen en el radar de clubes del exterior, en un contexto donde vender bien es tan importante como competir.

Con el mercado de pases en marcha, los números no solo reflejan lo que fue el año, sino también anticipan los movimientos que pueden marcar el próximo semestre. En el fútbol argentino, el talento sigue cotizando alto.