La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves un nuevo contratiempo: la declaración de la nuera de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava fue suspendida luego de que la testigo no pudiera presentarse en los Tribunales federales de Corrientes.

Se trata de María Regina Escobar, esposa de Jorge Luciano Bertón, uno de los imputados en la causa por la presunta sustracción y ocultamiento del niño de 5 años. La audiencia estaba prevista para las 10 de la mañana, pero finalmente no se concretó.

Según explicó a la Agencia Noticias Argentinas María Belén López Cornara, una de las abogadas querellantes que representa a la familia de Loan, durante la mañana se recibió una notificación oficial que informaba que la mujer “se encontraba en el campo y no iba a llegar a horario”, motivo por el cual la jueza decidió suspender la audiencia.

El testimonio de Escobar iba a realizarse ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y ahora sería reprogramado para el martes 23 de diciembre a las 7:30, aunque esa fecha aún no fue confirmada de manera oficial.

La querella había solicitado su citación al considerar que su declaración es relevante para reconstruir los movimientos del día de la desaparición. En un escrito judicial se indicó que Bertón manifestó que fue su esposa quien le informó por primera vez sobre la desaparición de Loan, a través de un estado de WhatsApp de una vecina, mientras ambos se encontraban trabajando en el campo.

Además, el imputado sostuvo que Escobar lo acompañó al campo “La Florida” durante gran parte de la jornada, tanto por la mañana como por la tarde, y que incluso participó del traslado de animales, datos que la testigo podría confirmar o refutar ante la Justicia.

En paralelo, la causa avanza hacia la etapa de juicio oral. El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó para el 27 de febrero de 2026, a las 9:30, la primera audiencia preliminar, en la que se tratarán pedidos de las defensas y se definirán pruebas y testigos.

El tribunal también resolvió unificar dos expedientes, lo que llevará a que 17 personas lleguen imputadas al juicio oral. De ese total, siete están acusadas directamente por la sustracción y ocultamiento de Loan, entre ellas Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y el comisario Walter Adrián Maciel. Los otros diez imputados enfrentan cargos vinculados a encubrimiento, manipulación de testimonios y entorpecimiento de la investigación.