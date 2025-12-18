Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Banco Provincia del Neuquén lanza una nueva promoción. La misma está vigente desde el martes 16 y hasta el miércoles 24 de diciembre, inclusive.



La campaña se centra en la posibilidad de realizar compras en diversos rubros con financiación sin costo:

Hasta 6 cuotas sin interés: Para todas las compras realizadas con la tarjeta de Crédito Confiable del BPN.

Hasta 3 cuotas sin interés: Para las compras efectuadas con tarjetas de Crédito Visa y Mastercard emitidas por BPN S.A.

Rubros incluidos

Esta promoción aplica a una amplia gama de categorías esenciales para las compras en épocas de fiestas, fomentando el consumo en comercios locales y provinciales. Los rubros que participan son:

* Indumentaria y Calzado

* Marroquinería

* Electrónica y Computación

* Deportes y Librerías

* Salud y Belleza

* Joyería y Regalaría

* Juguetería

* Neumáticos

* Vinoteca



En esta ocasión, serán más de 1.700 locales que participan en la promoción. El listado completo de comercios adheridos y más información sobre esta y otras promociones vigentes se encuentra disponible en el sitio web www.bpn.com.ar, sección Club de Beneficios.

Además, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece para esta primavera y todo el año.

BPN invita a aprovechar esta semana de cuotas sin interés para realizar sus compras navideñas con la mejor financiación. Esta iniciativa que busca brindar beneficios a clientes y al mismo tiempo, impulsar la actividad de los comercios regionales.