Jueves 18 de Diciembre, Neuquén, Argentina
COMPRAS NAVIDEÑAS

Hasta seis cuotas sin interés en más de 1700 comercios neuquinos: los beneficios del BPN para los regalos navideños

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) anuncia el lanzamiento de su campaña especial de fin de año, ofreciendo a sus clientes importantes beneficios de financiación para las compras navideñas.

Por Redacción

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 13:31
Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Banco Provincia del Neuquén lanza una nueva promoción. La misma está vigente desde el martes 16 y hasta el miércoles 24 de diciembre, inclusive.


La campaña se centra en la posibilidad de realizar compras en diversos rubros con financiación sin costo:
Hasta 6 cuotas sin interés: Para todas las compras realizadas con la tarjeta de Crédito Confiable del BPN.
Hasta 3 cuotas sin interés: Para las compras efectuadas con tarjetas de Crédito Visa y Mastercard emitidas por BPN S.A.

Rubros incluidos

Esta promoción aplica a una amplia gama de categorías esenciales para las compras en épocas de fiestas, fomentando el consumo en comercios locales y provinciales. Los rubros que participan son:
 * Indumentaria y Calzado
 * Marroquinería
 * Electrónica y Computación
 * Deportes y Librerías
 * Salud y Belleza
 * Joyería y Regalaría
 * Juguetería
* Neumáticos
 * Vinoteca


En esta ocasión, serán más de 1.700 locales que participan en la promoción. El listado completo de comercios adheridos y más información sobre esta y otras promociones vigentes se encuentra disponible en el sitio web www.bpn.com.ar, sección Club de Beneficios.

Además, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece para esta primavera y todo el año.

BPN invita a aprovechar esta semana de cuotas sin interés para realizar sus compras navideñas con la mejor financiación. Esta iniciativa que busca brindar beneficios a clientes y al mismo tiempo, impulsar la actividad de los comercios regionales.

