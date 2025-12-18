Con una ceremonia celebrada este jueves, el gobierno de Neuquén entregó las primeras 50 viviendas en el barrio Z1 de la capital provincial, marcando un paso significativo en su estrategia habitacional. La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó que en enero se entregarán otras 14 y que la totalidad de las viviendas estarán listas para fines de 2026.

Las viviendas, de 61,29 metros cuadrados, están destinadas a familias de la ciudad y cuentan con características de accesibilidad y eficiencia energética. Entre ellas, se incluyen dos unidades adaptadas para personas con movilidad reducida. El sistema constructivo tradicional, junto con un sistema de termotanque solar, busca optimizar el consumo energético y reducir los costos de los futuros habitantes.

De la falta de financiamiento nacional a la respuesta provincial

El acto de entrega tuvo un tono marcado por la crítica al desfinanciamiento de obras por parte del gobierno nacional. Bertoldi, en su discurso, recordó que las viviendas fueron iniciadas con financiamiento nacional en 2022, pero que en octubre de 2023 el gobierno nacional confirmó que no enviaría más fondos para continuar con la obra. “Confirmaron que esos recursos no iban a venir y que no se iban a poder completar estas viviendas, ni otras de educación o salud”, comentó la ministra, al tiempo que destacó la decisión del gobernador Rolando Figueroa de hacerse cargo de la obra con fondos provinciales.

Bertoldi subrayó que, frente a la falta de apoyo federal, la provincia de Neuquén decidió no abandonar los proyectos. "En Neuquén las obras no se abandonan. Ordenamos las cuentas, hicimos un Estado eficiente y tomamos la decisión de concluirlas", afirmó, y destacó que, con el esfuerzo de la gestión provincial, la entrega de estas viviendas es ahora una realidad.

El impacto en la comunidad y el futuro del barrio Z1

La entrega de estas viviendas tiene un valor simbólico y tangible. La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, se refirió al acto como un hito social, resaltando que para las familias que recibirán las llaves de su nueva casa, este es un lugar que representará la estabilidad en tiempos difíciles. "Tener la llave de un hogar no es poca cosa. Es un lugar donde van a empezar a crecer las esperanzas y los proyectos", dijo, agregando que en un contexto económico complicado, contar con un techo propio es una verdadera esperanza para las familias.

El municipio, por su parte, también celebra el avance en infraestructura en la zona del barrio Z1. Junto con la entrega de viviendas, se ejecuta un plan de pavimentación de 300 cuadras con una inversión de 13 mil millones de pesos. De este modo, las casas entregadas cuentan ya con acceso asfaltado, mejorando significativamente las condiciones de vida de los nuevos vecinos.

El desafío habitacional en Neuquén

Bertoldi destacó que, solo en Neuquén capital, actualmente se están llevando a cabo 5.000 soluciones habitacionales, con el objetivo de alcanzar las 20.000 en los próximos dos años. Esta meta, según la ministra, no tiene precedentes en otras provincias, lo que genera un sentido de orgullo para los neuquinos.

A lo largo de su discurso, Bertoldi también puso énfasis en la calidad de las viviendas entregadas. Con un diseño que incluye materiales de última generación, como carpintería de doble vidrio y sistemas de eficiencia energética, las nuevas casas no solo buscan ofrecer un hogar, sino también contribuir a la sostenibilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida.

"Estamos generando infraestructura, empleo genuino y mejores condiciones de vida. Sigamos moviendo la máquina de la obra pública", expresó Bertoldi, cerrando con un mensaje claro sobre la importancia de continuar avanzando en el desarrollo de obras que beneficien a todos los neuquinos.

El acto de entrega contó con la presencia de varios funcionarios provinciales, entre ellos los ministros Jorge Tobares (Gobierno) y Lucas Castelli (Trabajo y Desarrollo Humano), además de autoridades municipales y representantes de las cooperativas que participaron en la construcción de las viviendas.