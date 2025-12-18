Con el objetivo de que ninguna familia atraviese las fiestas en soledad, la Fundación Amor de Padres y Amigos de Niños con Cáncer (APANC) lanzó una campaña solidaria para armar cajas navideñas destinadas a chicos en tratamiento y a sus familias, muchas de ellas atravesadas por situaciones económicas complejas.

En diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550, el presidente de la fundación, Pedro Basaur, explicó que la iniciativa está pensada para acompañar a unas 15 familias que actualmente reciben asistencia de la institución. Se trata tanto de quiénes se alojan en los departamentos de APANC como de otras que ya recibieron el alta médica, pero continúan con controles y necesitan apoyo.

“La idea no es pedir una caja armada ni nada costoso. Puede ser un pan dulce, una gaseosa, un budín, un turrón, lo que cada uno pueda”, señaló Basaur. Con los aportes que van llegando, la fundación se encarga de armar las cajas y distribuirlas antes de Navidad.

Fundación solidaria

Desde APANC remarcan que la campaña se realiza con especial cuidado de no exigir más de lo posible a la comunidad. “Sabemos que el país está atravesando un momento difícil y no queremos cargar a la gente. Con lo que nos acercan, nosotros armamos las cajas”, explicó Pedro, destacando que la solidaridad muchas veces aparece en gestos simples.

La fundación, ubicada en calle Mendoza 44, cumple desde hace años un rol clave para familias que llegan a Neuquén desde distintas localidades para que sus hijos puedan recibir tratamiento en el hospital público. Además del alojamiento, APANC brinda contención y entrega mensual de alimentos, todo gestionado con recursos propios y donaciones.

Quienes deseen colaborar con la campaña de cajas navideñas pueden acercar sus aportes a la sede de la fundación, en Mendoza 44, de lunes a viernes entre las 8 y las 18. También se reciben donaciones de dinero a través del alias FUN.APANC.

“Cada ayuda suma y hace la diferencia”, repiten desde la institución, convencidos de que la Navidad también puede construirse desde la solidaridad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

