Villa La Angostura se alista para una temporada de verano con expectativas que, aunque moderadamente optimistas, presentan señales dispares respecto a las reservas turísticas.

Según Ignacio Robert, ex secretario de Turismo, el mes de enero comienza con un nivel de reservas cercano al 50%, mientras que febrero muestra índices de ocupación significativamente bajos. Estas cifras reflejan la incertidumbre que persiste entre los turistas, quienes continúan optando por realizar sus reservas de último momento, influenciados por la situación económica y las variaciones en los precios, además de las promociones y ofertas especiales que surgen constantemente.

Robert destacó en La Angostura Digital que a pesar de la cautela en los números de reservas, Villa La Angostura llega al verano con antecedentes que refuerzan el optimismo en el sector. La coordinación entre el Municipio, el Ente de Promoción Turística y el sector privado fue fundamental a lo largo del año, con campañas de promoción que apuntaron a mercados estratégicos, especialmente Brasil, Chile y el turismo regional. Esta colaboración contribuyó al fortalecimiento de la marca Villa La Angostura, con la esperanza de que los turistas se sientan atraídos por una oferta diversificada y de calidad.

Un hito importante para la temporada estival es la habilitación del servicio diario de catamarán entre Villa La Angostura e Isla Victoria, con salida desde Bahía Mansa. Esta conexión, que estuvo más de una década en gestación, representa un avance clave para el destino, incorporando una excursión histórica que hasta ahora solo se ofrecía desde Bariloche.

Además, la reciente autorización para el recambio de embarcación en la excursión al Bosque de Arrayanes permitirá duplicar la capacidad de pasajeros, mejorando significativamente la experiencia de los turistas y aumentando la capacidad de recepción de la localidad.

En cuanto a la conectividad aérea, un factor crucial para la llegada de turistas, el aeropuerto de Bariloche juega un papel fundamental como principal puerta de acceso a la región. Este verano, las aerolíneas low cost Flybondi y JetSMART lanzaron promociones para vuelos a Bariloche, lo que facilitará el arribo de turistas de todo el país y tendrá un impacto directo en destinos cercanos como Villa La Angostura.

La reciente inversión de 15 millones de dólares anunciada por Aeropuertos Argentina 2000 para mejorar los servicios y la infraestructura del aeropuerto de Bariloche será clave para garantizar una experiencia de calidad a los pasajeros.

Finalmente, la agenda de eventos se perfila como un eje importante para sostener la demanda durante la temporada. El Festival de los Siete Lagos, que se celebrará entre el 19 y el 30 de enero de 2026, consolidará a Villa La Angostura como un centro cultural de referencia en la Patagonia.