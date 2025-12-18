El Mercado Concentrador de Neuquén anunció cambios en el cronograma de horarios para la semana de las fiestas. Desde la organización indicaron que cada año intentan adaptarse a los días feriados, pero también buscan que todos aquellos que vienen de otros puntos de la provincia lleguen a tiempo a realizar sus compras.

A partir de esto, Diego Molina, el Presidente del Mercado Concentrador, informó en el programa La Primera Mañana de AM550 que habrá modificaciones para que los clientes aprovechen al máximo los productos frescos.

El Mercado operará en la semana de Navidad de la siguiente manera:

Lunes 22/12: Abierto de 5:00 a 11:00 hs

Martes 23/12: Abierto en horario habitual

Miércoles 24/12: Abierto en horario habitual

Jueves 25/12: CERRADO

Viernes 26/12: Abierto en horario habitual

En tanto, en la Semana de Año Nuevo:

Lunes 29/12: Abierto de 5:00 a 11:00 hs

Martes 30/12: Abierto en horario habitual

Miércoles 31/12: Abierto en horario habitual

Jueves 01/01: CERRADO

Viernes 02/01: Abierto en horario habitual

También se informó que, a partir del lunes 5 de enero, el Mercado Concentrador del Neuquén retomará su horario habitual, de lunes a viernes, de 6 a 11 hs.

El presidente también destacó en el programa radial que frente a nuevos públicos y nuevas modalidades de comercialización, el Mercado se ha adaptado a vender al público general, por kilo, además del mayorista.

"También recordarle a la gente que no solo tenemos fruta y verdura, sino que tenemos una gran variedad de alimentos, bebidas y un montón de ofertas de lo que es para la mesa navideña. Tenemos dos carnicerías grandes, distribuidora de pollo, distribuidora de huevos, de alimentos en general como fideos, lácteos, fiambre", detalló el Presidente.

Además sumó que hay operadores que han armado combos de productos para el público en general. Desde el Mercado recomiendan consumir los productos de estación, que son los que se encuentran al mejor precio, gracias al trabajo que se hace en conjunto con los productores de la zona y el Gobierno de Neuquén.

Este año ya se venden tomates y morrones de la zona, evitando que haya que traerlos de otras provincias, por lo cual los precios son más accesibles.

El Mercado Concentrador del Neuquén es el polo agroalimentario más grande de la región, ubicado sobre la Ruta 7, km 5, en el Parque Industrial de Centenario, a pocos minutos del centro de la ciudad de Neuquén y alrededores.

Allí funcionan más de 110 puestos y 70 empresas, junto a más de 100 productores de Neuquén y Río Negro, que ofrecen frutas, verduras y una amplia variedad de productos frescos y de calidad.

La entrevista completa: