Elecciones en Buenos Aires: qué pasa si no votás el 7 de septiembre

El próximo domingo 7 de septiembre se celebrarán las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, donde se renovarán 46 diputados, 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en distintos municipios.

Multa por no votar

Quienes no concurran a votar sin una justificación válida serán incluidos en el Registro de Infractores y deberán pagar una multa de entre $1000 y $2000, según la cantidad de ausencias previas. Además, estarán impedidos de realizar trámites ante organismos estatales por un año y no podrán asumir cargos públicos durante tres años.

Cómo justificar la ausencia

Si no podés votar por motivos de salud, distancia o fuerza mayor, tenés 60 días para presentar la justificación ante la Justicia Electoral, de forma presencial o virtual, cargando la documentación correspondiente en el Registro de Infractores.

Quiénes están exceptuados

No están obligados a votar quienes: