Elecciones en Buenos Aires: qué pasa si no votás el 7 de septiembre

La multa por ausentarse sin justificación puede llegar hasta $2000 y existen restricciones para trámites y cargos públicos.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 17:00
Elecciones bonaerenses: cómo justificar la ausencia y evitar multas

El próximo domingo 7 de septiembre se celebrarán las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, donde se renovarán 46 diputados, 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en distintos municipios.

Multa por no votar
Quienes no concurran a votar sin una justificación válida serán incluidos en el Registro de Infractores y deberán pagar una multa de entre $1000 y $2000, según la cantidad de ausencias previas. Además, estarán impedidos de realizar trámites ante organismos estatales por un año y no podrán asumir cargos públicos durante tres años.

Cómo justificar la ausencia
Si no podés votar por motivos de salud, distancia o fuerza mayor, tenés 60 días para presentar la justificación ante la Justicia Electoral, de forma presencial o virtual, cargando la documentación correspondiente en el Registro de Infractores.

Quiénes están exceptuados
No están obligados a votar quienes:

  • Se encuentren a más de 500 km de su lugar de votación (con acreditación).

  • Estén enfermos o imposibilitados por fuerza mayor (con certificado médico oficial).

  • Sean jueces o auxiliares judiciales en servicio ese día.

  • Cumplan tareas esenciales o trabajen en organismos públicos o empresas de servicios.

  • Sean fiscales o personal electoral asignado a otra mesa.

